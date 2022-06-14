5 причин, почему не усваивается витамин Д

63 Фото: pixabay
капсула витамин д

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская перечислила основные причины, по которым витамин Д не усваивается и проходит через наш организм транзитом. 

Многие уже сталкивались с ситуацией, когда при употреблении достаточно высоких дозировок витамина Д в анализах его показатели стоят на месте.  

«Одна из причин плохого усвоения витамина Д — нарушение оттока желчи. Дискинезия желчевыводящих путей, удалённый желчный пузырь. Желчь крайне необходима для усвоения всех жирорастворимых витаминов, в том числе и витамина D», — говорит эксперт.  

Мешать усвоению витамина Д могут и заболевания тонкого кишечника. В первую очередь, это касается воспалительных процессов и нарушения здоровой микробиоты. 

Еще одна причина того, что показатели витамина Д стоят на месте — это избыточный вес. Дело в том, что жир задерживает и накапливает витамин Д, поэтому людям, страдающим ожирением, нужно принимать гораздо большие дозы.  

Серый кардинал многих процессов в нашем организме — это магний. При его дефиците многие витамины и минералы проходят мимо и не усваиваются. Для витамина Д магний также является кофактором. 

И последняя причина — генетический дефект рецептора витамина D.  

«В таких ситуациях требуются повышенные дозировки для нормализации уровня витамина D в организме».  

Часто такие генетические отклонения встречаются у людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями.  

Перед применением витамина Д обязательно сдайте анализ 25 ОН, а после начала приема постоянно держите под контролем показатели.
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
Теги : Наталья Либеранская, витамин Д, усвоение витаминов