5 причин, почему не усваивается витамин Д

«Одна из причин плохого усвоения витамина Д — нарушение оттока желчи. Дискинезия желчевыводящих путей, удалённый желчный пузырь. Желчь крайне необходима для усвоения всех жирорастворимых витаминов, в том числе и витамина D», — говорит эксперт.

«В таких ситуациях требуются повышенные дозировки для нормализации уровня витамина D в организме».

Многие уже сталкивались с ситуацией, когда при употреблении достаточно высоких дозировок витамина Д в анализах его показатели стоят на месте.Мешать усвоению витамина Д могут и заболевания тонкого кишечника. В первую очередь, это касается воспалительных процессов и нарушения здоровой микробиоты.Еще одна причина того, что показатели витамина Д стоят на месте — это избыточный вес. Дело в том, что жир задерживает и накапливает витамин Д, поэтому людям, страдающим ожирением, нужно принимать гораздо большие дозы.Серый кардинал многих процессов в нашем организме — это магний. При его дефиците многие витамины и минералы проходят мимо и не усваиваются. Для витамина Д магний также является кофактором.И последняя причина — генетический дефект рецептора витамина D.Часто такие генетические отклонения встречаются у людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями.Перед применением витамина Д обязательно сдайте анализ 25 ОН, а после начала приема постоянно держите под контролем показатели.