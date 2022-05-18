Как выйти из состояния обжорства после праздников?

«Все лишнее запасается на „черный день“, а организм получает в довесок растянутый желудок и инсулин, который еще больше стимулирует аппетит», — объясняет специалист.

После праздников, пикников и шашлыков, которыми был богат май, многим трудно вернуться к привычному режиму питания. Постпраздничный «жор» буквально мешает жить.Тяжелая, калорийная еда, поступающая в организм в больших количествах, влияет на гормональный фон. В результате спрыгнуть с обжорства очень сложно. Вот простые рекомендации, которые помогут.Пейте больше чистой воды, можно с лимоном. Желательно пить теплую воду утром и комнатной температуры в течение дня. Чаи, соки, компоты не являются аналогами воды и не могут заменить ее.Урежьте по максимуму простые углеводы (хлеб, выпечка, сладости, варенье, сладкие фрукты). Эти продукты провоцируют скачки инсулина, а это именно он разжигает наш аппетит.Отдавайте предпочтение отварному мясу и рыбе, больше овощей. Жареное — по минимуму. Можно добавить в рацион ферментированные продукты, например, квашенную капусту.Тщательно пережевывайте пищу, не спешите. Найдите интересное занятие для себя. Часто мы начинаем есть от безделья, а не потому что действительно голодны. Чаще бывайте на свежем воздухе, устраивайте пешие прогулки.Чтобы сжечь лишние калории от съеденного сверх нормы, устраивайте хотя бы иногда разгрузочные дни. Это не значит, что нужно целый день голодать.Строго контролируйте свое меню в этот день и старайтесь съесть меньше обычного. К примеру, сократите привычные для себя порции на треть. Это позволит создать дефицит калорий.