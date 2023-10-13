Борьба с бессонницей: 8 продуктов, которые следует есть перед сном

1. Для хорошего ритма дня и ночи: молочные продукты

"Молоко и молочные продукты содержат много триптофана – незаменимой аминокислоты. Он вырабатывает в организме человека серотонин, что, в свою очередь, способствует здоровому сну", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Йогурт, сыр и т. д. содержат много магния и витаминов группы В, которые поддерживают активность и наличие гормона сна в организме".

2. Облегчите засыпание: орехи

3. Богата магнием: рыба

"Если вы не любите есть морепродукты, выбирайте мясо. Курица, говядина и т. д. также содержат ингредиенты, способствующие сну".

4. Содержат мелатонин: вишня

"Чем больше мелатонина вы потребляете, тем больше вы устаете".

5. Для большего расслабления тела: авокадо

6. Чай

"Лучше всего подойдет ромашковый, лавандовый или валериановый чай. Известно, что все три штамма обладают успокаивающим эффектом".

7. Помогает при нарушениях сна: овсянка

8. Перекус перед сном: бананы

"Аминокислота триптофан также имеет решающее значение, поскольку без нее организм не может вырабатывать серотонин и мелатонин. Однако эти два гормона необходимы для регулирования наших биоритмов и контроля гормонального баланса".

У многих людей возникают проблемы с засыпанием или сном, а у некоторых даже развиваются хронические нарушения сна.В этом случае может помочь приятный климат в комнате, исключение электронных устройств из спальни, затемненная атмосфера, расслабление и покой перед сном.Вы также можете помочь с правильной диетой. По мнению врача, это лучшие продукты, которые лучше всего есть перед сном.Эти основные компоненты белков оказывают решающее влияние на гормон мелатонин, который контролирует ритм дня и ночи и обеспечивает спокойный сон.Не только молочные продукты, но и орехи являются важными источниками витаминов группы В и триптофана, что делает их идеальным вечерним перекусом.перед сном приготовьте творог с орехами, например миндалем, грецкими орехами или кешью, и небольшим количеством меда. Закуска готовится быстро, не вызывает ощущения тяжести в желудке и облегчает засыпание.Сардины — отличный ужин, поскольку рыба богата магнием. Но другие виды рыбы, такие как лосось, сельдь или роллмопс, также снабжают организм триптофаном и витамином B12.Этот фрукт — отличная еда, которая поможет вам лучше заснуть, поскольку вишни содержат много мелатонина. Это важно, потому что гормон в вашем организме высвобождается, например, в темноте, а это означает, что ваше тело может подготовиться ко сну.Авокадо содержит много магния, этот активный ингредиент гарантирует, что мышцы тела смогут снова расслабиться после сокращения.Дефицит магния означает, что возбудимость мышц и нервов увеличивается, что значительно затрудняет засыпание.Чай может оказаться отличным подспорьем, если у вас проблемы с засыпанием.Например, ромашка содержит антиоксидант апигенин, который связывается с различными рецепторами головного мозга, вызывающими сон.Валериана повышает уровень нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в организме. Когда этот нейромедиатор присутствует в больших количествах, он может усилитьи сонливость.Еще одним природным источником, из которого организм может получать мелатонин и тем самым способствовать высвобождению серотонина, является овес.Кроме того, в овсе содержится много витамина D. Недостаток витамина D, например, вызывает нарушения сна.Бананы действительно универсальны, когда дело доходит до сна, поскольку они содержат магний, калий, важную аминокислоту триптофан и множество витаминов.Бананы имеют самое высокое содержание магния среди своих фруктов. Магний обеспечивает снижение температуры мозга и регулирование гормонального баланса, что облегчает расслабление организма.В сочетании с калием магний также улучшает сон, поскольку обеспечивает здоровое пищеварение и может снизить высокое кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о том, что употребление полезного жира помогает выдержать отказ от сладкого.

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