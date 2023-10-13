Борьба с бессонницей: 8 продуктов, которые следует есть перед сном
Хороший сон важен для поддержания здоровья и хорошей физической формы. При правильном питании вы сможете обеспечить себе более спокойный сон. Есть восемь продуктов, которые следует есть перед сном, чтобы помочь вам заснуть и лучше спать.
У многих людей возникают проблемы с засыпанием или сном, а у некоторых даже развиваются хронические нарушения сна.
В этом случае может помочь приятный климат в комнате, исключение электронных устройств из спальни, затемненная атмосфера, расслабление и покой перед сном.
Вы также можете помочь с правильной диетой. По мнению врача, это лучшие продукты, которые лучше всего есть перед сном.
1. Для хорошего ритма дня и ночи: молочные продукты
"Молоко и молочные продукты содержат много триптофана – незаменимой аминокислоты. Он вырабатывает в организме человека серотонин, что, в свою очередь, способствует здоровому сну", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Эти основные компоненты белков оказывают решающее влияние на гормон мелатонин, который контролирует ритм дня и ночи и обеспечивает спокойный сон.
"Йогурт, сыр и т. д. содержат много магния и витаминов группы В, которые поддерживают активность и наличие гормона сна в организме".
2. Облегчите засыпание: орехи
Не только молочные продукты, но и орехи являются важными источниками витаминов группы В и триптофана, что делает их идеальным вечерним перекусом.
Совет: перед сном приготовьте творог с орехами, например миндалем, грецкими орехами или кешью, и небольшим количеством меда. Закуска готовится быстро, не вызывает ощущения тяжести в желудке и облегчает засыпание.
3. Богата магнием: рыба
Сардины — отличный ужин, поскольку рыба богата магнием. Но другие виды рыбы, такие как лосось, сельдь или роллмопс, также снабжают организм триптофаном и витамином B12.
"Если вы не любите есть морепродукты, выбирайте мясо. Курица, говядина и т. д. также содержат ингредиенты, способствующие сну".
4. Содержат мелатонин: вишня
Этот фрукт — отличная еда, которая поможет вам лучше заснуть, поскольку вишни содержат много мелатонина. Это важно, потому что гормон в вашем организме высвобождается, например, в темноте, а это означает, что ваше тело может подготовиться ко сну.
"Чем больше мелатонина вы потребляете, тем больше вы устаете".
5. Для большего расслабления тела: авокадо
Авокадо содержит много магния, этот активный ингредиент гарантирует, что мышцы тела смогут снова расслабиться после сокращения.
Дефицит магния означает, что возбудимость мышц и нервов увеличивается, что значительно затрудняет засыпание.
6. Чай
Чай может оказаться отличным подспорьем, если у вас проблемы с засыпанием.
"Лучше всего подойдет ромашковый, лавандовый или валериановый чай. Известно, что все три штамма обладают успокаивающим эффектом".
Например, ромашка содержит антиоксидант апигенин, который связывается с различными рецепторами головного мозга, вызывающими сон.
Валериана повышает уровень нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в организме. Когда этот нейромедиатор присутствует в больших количествах, он может усилить расслабление и сонливость.
7. Помогает при нарушениях сна: овсянка
Еще одним природным источником, из которого организм может получать мелатонин и тем самым способствовать высвобождению серотонина, является овес.
Кроме того, в овсе содержится много витамина D. Недостаток витамина D, например, вызывает нарушения сна.
8. Перекус перед сном: бананы
Бананы действительно универсальны, когда дело доходит до сна, поскольку они содержат магний, калий, важную аминокислоту триптофан и множество витаминов.
Бананы имеют самое высокое содержание магния среди своих фруктов. Магний обеспечивает снижение температуры мозга и регулирование гормонального баланса, что облегчает расслабление организма.
В сочетании с калием магний также улучшает сон, поскольку обеспечивает здоровое пищеварение и может снизить высокое кровяное давление.
"Аминокислота триптофан также имеет решающее значение, поскольку без нее организм не может вырабатывать серотонин и мелатонин. Однако эти два гормона необходимы для регулирования наших биоритмов и контроля гормонального баланса".
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