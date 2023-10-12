Врач Константинова: усвоение меда может стать ненужной нагрузкой для поджелудочной железы

«Противовоспалительные и антибактериальные свойства меда связаны с содержанием в нем естественных антибиотиков и фитонцидов. Он облегчает состояние при простудных заболеваниях, обладает обволакивающим свойством и снижает кашлевой рефлекс. Также мед обладает противовирусным действием», - рассказала Константинова «АиФ».

«В меде содержится большое количество быстрых углеводов (сахаров), которые дают нагрузку на поджелудочную железу и почки», - предупредила Марина Константинова.

Врач Константинова сообщила, что считать мед только лишь сладким лакомством неправильно, он действительно обладает оздоровительными качествами .В то же время медик пояснила: мед нельзя воспринимать как лекарство, это скорее натуральная биодобавка. Поэтому как в случае с любым БАДом употреблять его нужно в соответствии с правилами, подразумевающими ограничение. Константинова подчеркнула, что есть мед следует очень небольшими порциями и в первой половине дня. К тому же его нельзя нагревать.Врач обратила внимание на то, что усвоение меда может стать ненужной нагрузкой для поджелудочной железы. При имеющихся проблемах с органом (например, при панкреатите) от меда лучше отказаться.Кроме того, из-за высокого гликемического индекса мед противопоказан людям с диабетом и лишним весом. Не следует употреблять его и в тех случаях, когда имеются язвенная болезнь желудка, гастрит, цирроз или бронхиальная астма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полезная во многих отношениях куркума может серьезно вредить печени человека.

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