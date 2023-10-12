Врач Катхурия: при дефиците тестостерона у мужчин растет вес и повышается сахар в крови

«Дефицит тестостерона у мужчин сопровождается рядом метаболических нарушений и проблемами сердечно-сосудистой системы: увеличивается вес, повышается сахар в крови, повышается риск инфаркта», - перечислила Юлия Катхурия.

Тестостерон – главный половой гормон мужчин, и снижение его уровня негативно отражается на их либидо, эрекции и способности получать удовольствие от сексуальных отношений. Но проблемы, относящиеся к половой сфере, являются специфическим симптомом нарушения, в то время как существуют и неспецифические – об этом врач Катхурия сообщила «Газете.ru». В частности, при дефиците тестостерона у мужчин возникают нарушения сна, появляется апатия и вялость. Кроме того, они хуже переносят физические нагрузки, быстро устают, жалуются на нехватку энергии, отсутствие интереса к жизни и деловой активности.Также при дефиците тестостерона у мужчин быстрее растет вес и повышается сахар в крови.Медик добавила, что тестостерон присутствует и в женском организме. Его дефицит у женщин тоже бывает сопряжен с исчезновением либидо и отсутствием необходимой для повседневных дел энергии. Эта проблема часто возникает у них в связи с наступлением менопаузы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что суставные заболевания могут быт следствием половых инфекций

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