Симптомы рака: 3 изменения в потоотделении, которые указывают на «самый смертоносный рак»

«Рак легких на сегодняшний день является ведущей причиной смерти от рака, составляя почти 25 процентов всех смертей от рака. Каждый год от рака легких умирает больше людей, чем от рака толстой кишки, молочной железы и простаты вместе взятых», - утверждает Cancer Research UK.

Исследователи добились заметного прогресса в борьбе с несколькими видами рака, отправив большое количество случаев в ремиссию. Пандемия, однако, угрожает остановить прогресс в показателях выживаемости.Рак легких остается самым смертоносным видом рака в мире, несмотря на улучшение методов лечения.Поскольку легкие являются внутренним органом, их нельзя осмотреть снаружи, а симптомы появляются только после прогрессирования рака. Это затрудняет раннее выявление и оставляет большинство случаев диагностированными на стадии метастазирования, когда вероятность успеха лечения меньше.Когда начинают проявляться признаки заболевания, они могут включатьОдним из осложнений, связанных с раком, является синдром Горнера, который поражает лицо и глаза на одной стороне тела. Болезнь вызвана нарушением нервного пути, ведущего от головного мозга к голове и шее.Чрезмерное потоотделение является симптомом многих видов рака, и рак легких не является исключением. Неясно, почему при некоторых видах рака пациенты потеют исключительно ночью, но эксперты предполагают, что это может быть побочным эффектом борьбы организма с болезнью.Ранее Медикфорум писал о том, откуда берется неприятный запах изо рта.