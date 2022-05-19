Несколько изменений с глазами, которые означают потерю здоровья

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глаз

Понять, что существуют проблемы со здоровьем, можно просто посмотрев кому-то глаза.

Размер зрачка. Человеческий зрачок мгновенно реагирует на свет, уменьшаясь при ярком освещении и увеличиваясь при его недостатке. Если такая реакция является замедленной, это может означать проблемы с мозгом – например, говорить о деменции, болезни Альцгеймера.

Красные или желтые глаза. Изменение цвета белков всегда говорит о том, что с человеком что-то не так. Краснота обычно вызывается раздражением или инфекцией, и в большинстве случаев достаточно быстро проходит. Если не проходит, это может сигнализировать о более серьезной инфекции, воспалении. В крайних случаях красный глаз – это признак глаукомы, зловещего заболевания, которое означает высокий риск потери зрения.

Желтизна глазных белков – это один из явных признаков потери здоровья печени, возможного гепатита. Также желтуху вызывают аутоиммунные заболевания, некоторые вирусы или опухоли.

Кровавые пятна. Кроваво-красные пятна на белках глаз – это субконъюнктивальное кровоизлияние, результат разрыва небольшого локализованного кровеносного сосуда.  Подобное изменение в состоянии глаз бывает следствием перенапряжения, но также оно может быть признаком более серьезных нарушений здоровья – высокого кровяного давления, диабета, плохой свертываемости крови.

Кольцо вокруг роговицы. Белое или серое кольцо вокруг роговицы часто связано с высоким уровнем холестерина и повышенным риском сердечных заболеваний. Помимо этого, оно может указывать на алкоголизм.

Жировой комок. Желтоватый жировой комочек, который может появиться на белке глаза, известен как пингвекула – небольшое отложение жира и белка. Образование не представляет опасности, пока не начинает расти, но, к счастью, эта проблема легко решается – нужно лишь посетить офтальмолога.

Выпученные глаза. Глаза навыкате вполне могут быть врожденной особенностью внешности. Потерю здоровья означают те случаи, когда обычные глаза в какой-то момент начинают выпячиваться вперед. Причиной такого изменения являются нарушения в работе щитовидной железы, которые требуют медицинской помощи. Выпячивание одного глаза может быть вызвано травмой, инфекцией. В более редких случаях это происходит из-за опухоли, растущей позади глаза.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут опускаться веки глаз.
Теги : глаза, признаки болезней, причины нарушения

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