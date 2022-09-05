Больная поясница - симптом коронавируса

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Больная поясница - симптом коронавируса

По статистике, свыше 60% людей в тот или иной период жизни столкнутся с болями в спине. И вот теперь выясняется, что они могут считаться одним из симптомов коронавируса. 

Российский врач-терапевт Лариса Алексеева подчеркнула, что в список классических симптомов COVID-19 могут входить боли в спине. Она отметила, что сейчас этот список пополнился интоксикацией и головными болями, а болевые ощущения в позвоночнике развиваются приблизительно в 50% случаев. Причём по симптоматике это очень напоминает радикулит. И важно не перепутать одно расстройство с другим. 

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Радикулит - это хронические боли в позвоночнике, от которых человек страдает на протяжении длительного времени, они то обостряются, то на какое-то время затихают. Что же касается болей в пояснице при коронавирусе, то они, как правило, возникают на третий-четвёртый день после появления головных болей. Какое-то время у вас болит голова, потом эта боль исчезает и вдруг проявляется уже в пояснице. А за ней могут последовать и другие характерные симптомы вроде насморка и кашля. 

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В этой связи очень важно пройти через тестирование и убедиться в том, что в вашем организме действительно развиваются симптомы COVID-19. В этом случае рекомендуется самоизоляция вплоть до того момента, пока второй подряд тест не подтвердит, что коронавирус из тела исчез. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лариса Алексеева
Лариса Алексеева
Здоровье
врач общей практики, терапевт
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