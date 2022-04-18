Постоянная краснота глаз сигналит о серьезном состоянии
Вечером после долгого дня за компьютером можно обнаружить, что глаза покраснели, сосуды полопались. Тому может быть несколько причин. Красноту глаз вызывает аллергия, конъюнктивит, бессонная ночь, курение, долгое ношение контактных линз, сухость глаз. Хотя чаще всего причиной является что-то из перечисленного выше списка, постоянная краснота глаз может сигналить и о более серьезном состоянии.
По данным Кливлендской клиники, краснота глаз появляется, когда крошечные кровеносные сосуды под поверхностью глаза перегружаются, увеличиваются и воспаляются. Кровеносные сосуды увеличиваются и раздражаются по разным причинам. Одной из них может быть опасная для зрения глаукома.
По данным Национального института глаз США, глаукома — это группа глазных заболеваний, которые повреждают зрительный нерв, без правильной работы которого не может быть и нормального зрения. Глаукома — серьезное заболевание, которое приводит к повышению внутриглазного давления. Около 15 процентов людей, страдающих от нее, слепнут по крайней мере на один глаз, даже при лечении.
Симптомы глаукомы могут быть смазанным, но усиливаются по мере развития. Краснота глаз может быть одним из первых признаков. Существуют различные факторы риска глаукомы. Это диабет и присутствие семейной истории глаукомы.
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Национальный институт глаз США
Здоровье
Управление Министерства здравоохранения и социальных служб США
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