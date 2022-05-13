Осторожнее, это птоз: 5 патологических причин, из-за которых опускаются веки
Процесс обвисания век известен как птоз, и зачастую он бывает связан со старением, – однако в некоторых случаях веки могут опускаться в силу патологических причин.
Возникновение птоза должно вызывать настороженность, если данное явление происходит у человека, которому еще далеко до наступления старости. Если веки неожиданно опускаются в молодом возрасте, следует посетить врача – возможно, что за этим скрывается патология.
Вот некоторые причины, которые могут объяснять опущение век.
Травма. Эффект опущения век может возникать вследствие получения травмы в области, близкой к глазам.
Опухоль головного мозга. Она формируется в результате аномального роста клеток в мозге. Если опущенные веки сопровождаются постоянной головной болью, головокружением, проблемами со зрением, беспричинной тошнотой, то все это может указывать на возникшую патологию.
Мышечные проблемы. Ослабление мышц и связок – еще одна причина, из-за которой опускаются веки. Что способствует такой атрофии, должен установить врач.
Синдром Горнера. Известный также как окулосимпатический паралич, синдром Горнера характеризуется закупоркой нервных путей с обеих сторон мозга – это, в свою очередь, ведет к плохой координации лица и глаз, способствуя опущению век.
Неврологические состояния. Некоторые неврологические нарушения могут вызывать повреждение нервов, из-за которого с глазными веками происходят разного рода неприятности – например, непроизвольное движение или обвисание.
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