Алкоголь может стать причиной рака для людей с лишним весом

«даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск развития рака более чем на 50 процентов, если имеется избыточный вес».

Хорошо известно, что употребление алкоголя может способствовать ожирению. Исследователи обнаружили, что комбинация алкоголя и лишнего веса может увеличить риск развития рака.Согласно недавнему исследованию, люди с избыточным весом и регулярно употребляющие алкоголь подвергаются значительно более высокому риску развития рака. Причина: высокая доля жира в организме усиливает вредное для здоровья воздействие того же пива и других спиртных напитков.Мнение о том, что алкоголь становится более вредным для людей с лишним весом и значительно увеличивает их риск заболеть раком, было озвучено на Европейском конгрессе по ожирению (ECO) в Маастрихте (Нидерланды). Проведенное исследование проблемы стало первым, напрямую связавшим ожирение, употребление алкоголя и рак. Международная группа исследователей изучила данные 399 575 человек, взрослых женщин и мужчин, у которых на момент начала исследования не было рака. Специалисты проанализировали сведения, собранные за 12 лет, в течение которых были диагностированы 17 617 случаев рака, связанного с алкоголем, и 20 2014 случаев рака, связанного с ожирением.Ученые констатировали в итоге, чтоАнализ показал: чем выше процентное содержание жира в организме и чем более выражено употребление алкоголя, тем выше риск развития рака – он может увеличиваться на 61 процент. У людей с избыточным весом, которые употребляли умеренное количество алкоголя, риск развития рака был на 53% выше, чем у людей с самым низким процентом жира в организме, которые не употребляли спиртного.По мнению ученых, люди с избыточным жиром должны быть осведомлены о рисках, связанных с употреблением алкоголя.В свою очередь, почти половину всех видов рака можно предотвратить.Подсчитано, что более половины случаев рака потенциально предотвратимы, при этом алкоголь является третьей ведущей предотвратимой причиной рака после табака и ожирения. По словам экспертов, когда речь идет о факторах образа жизни и привычках, которые люди могут изменить, чтобы снизить риск развития рака, ожирение и алкоголь возглавляют мрачный список.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие упражнения хорошо помогают поддерживать форму после 40 лет.