Обнимашки снижают стресс, но только у женщин
Исследование учёных из Тринити-колледж в Дублине показало, что объятия помогают снизить уровень стресса. Но это происходит только у представительниц прекрасного пола.
20-секундное объятие утром существенно сокращает уровень стресса, Правда, только у женщин, как показало исследование. Его авторы проводили эксперименты среди романтических партнеров в возрасте от 19 до 32 лет. Оказалось, что для мужчин эти утренние обнимания никакой явной пользы не представляют, если говорить про психическое здоровье. При этом достаточно большое количество исследований уже доказали, что объятия полезны для людей самых разных возрастов.
Авторы нынешнего эксперимента утверждают, что обнимашки действительно помогают парасимпатической нервной системе человека, они воздействуют на нас подобно медитации, замедляя сердцебиение и дыхание. Всё это крайне полезно для уменьшения уровня стресса. Участников эксперимента просили держать одну руку в кувшине с холодной водой три минуты, также сохраняя тихий контакт глазами. Когда перед этим экспериментом женщин партнеры обнимали на 20 секунд, то у слабого пола уровень стресса был существенно ниже, по сравнению с теми, кого не обнимали.
Исследователи уже проводили эксперименты на ту же самую тему, которые включали задачи с психическим, а не физическим дискомфортом вроде выступления на публике. Было также установлено, что 20-секундное обнимание позволяет уменьшить уровень стресса, причём и у мужчин, и у женщин. И вот теперь доказано, что объятия чаще идут на пользу именно женщинам. Что касается их продолжительности, то оказалось, что именно 20 секунд - тот самый отрезок, который оказывает максимально позитивное воздействие на показатели стресса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тринити-колледж в Дублине
Здоровье
был основан в 1592 году королевой Елизаветой I, и является частью Дублинского университета. Тринити-колледж и Университет Дублина — старейшие и самые престижные высшие учебные заведения Ирландии
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