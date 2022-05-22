Педиатр рассказал, что делать, если ребенку в нос попало инородное тело

«Какое-то время предмет в носу может не вызывать выраженного дискомфорта, особенно если он с гладкими краями. При этом в любом случае происходит травматизация слизистой», — говорит доктор.

нет носового дыхания с одной стороны,

ребенок жалуется на боль в носу,

сильные водянистые выделения из ноздри.

«Некоторые предметы, находясь в носовой полости, могут постепенно набухать (сушеная фасоль), перекрывая носовой ход полностью».

Он отметил, что подобные случаи в его практике встречаются нередко. Но чаще всего такие неприятности происходят с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. Как правило, во время игры.Хорошо, если ребенок уже умеет говорить и сам рассказал родителям, что случилось. Но иногда инородные предметы не приносят ребенку выраженного дискомфорта и остаются в носовых проходах надолго.Симптомы, на которые нужно обратить внимание:Чем более длительный период времени предмет будет находиться в полости носа, тем более вероятный риск развития инфекции, нарушение слизистой и отёк.Получить квалифицированную помощь в таком случае можно, обратившись к лор-специалисту.«Скорую», конечно, тоже можно вызвать. Однако извлечение таких предметов — не их профиль, и оказать помощь бригада может только по собственной инициативе и под свою ответственность.Как помочь ребенку самостоятельно, если нет возможности получить медицинскую помощь? Попросите ребенка закрыть рот и здоровую ноздрю. После этого пусть он сделает резкий выдох.Если инородное тело засело еще не очень плотно, скорее всего, резкий поток воздуха протолкнет предмет наружу.Пинцет для использования в домашних условиях доктор не рекомендует. Для этого нужны навыки.Чего нельзя делать категорически: промывать пострадавшую ноздрю водой (особенно под давлением), вытряхивать инородное тело из ребенка.