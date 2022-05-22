Педиатр рассказал, что делать, если ребенку в нос попало инородное тело

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Педиатр рассказал, что делать, если ребенку в нос попало инородное тело

Врач-педиатр Дмитрий Молодой рассказал, что можно и чего нельзя делать, если в носу ребенка застряло инородное тело.

Он отметил, что подобные случаи в его практике встречаются нередко. Но чаще всего такие неприятности происходят с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. Как правило, во время игры.

Хорошо, если ребенок уже умеет говорить и сам рассказал родителям, что случилось. Но иногда инородные предметы не приносят ребенку выраженного дискомфорта и остаются в носовых проходах надолго.

«Какое-то время предмет в носу может не вызывать выраженного дискомфорта, особенно если он с гладкими краями. При этом в любом случае происходит травматизация слизистой», — говорит доктор.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание:
  • нет носового дыхания с одной стороны,
  • ребенок жалуется на боль в носу,
  • сильные водянистые выделения из ноздри.
Чем более длительный период времени предмет будет находиться в полости носа, тем более вероятный риск развития инфекции, нарушение слизистой и отёк. 

«Некоторые предметы, находясь в носовой полости, могут постепенно набухать (сушеная фасоль), перекрывая носовой ход полностью». 

Получить квалифицированную помощь в таком случае можно, обратившись к лор-специалисту.

«Скорую», конечно, тоже можно вызвать. Однако извлечение таких предметов — не их  профиль, и оказать помощь бригада может только по собственной инициативе и под свою ответственность.

Как помочь ребенку самостоятельно, если нет возможности получить медицинскую помощь? Попросите ребенка закрыть рот и здоровую ноздрю. После этого пусть он сделает резкий выдох.

Если инородное тело засело еще не очень плотно, скорее всего, резкий поток воздуха протолкнет предмет наружу. 

Пинцет для использования в домашних условиях доктор не рекомендует. Для этого нужны навыки.

Чего нельзя делать категорически: промывать пострадавшую ноздрю водой (особенно под давлением), вытряхивать инородное тело из ребенка.
Дмитрий Молодой
Дмитрий Молодой
Здоровье
Врач-педиатр, врач скорой помощи
Теги : Дмитрий Молодой, инородное тело в носу, экстренная помощь