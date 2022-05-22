Педиатр рассказал, что делать, если ребенку в нос попало инородное тело
Врач-педиатр Дмитрий Молодой рассказал, что можно и чего нельзя делать, если в носу ребенка застряло инородное тело.
Он отметил, что подобные случаи в его практике встречаются нередко. Но чаще всего такие неприятности происходят с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. Как правило, во время игры.
Хорошо, если ребенок уже умеет говорить и сам рассказал родителям, что случилось. Но иногда инородные предметы не приносят ребенку выраженного дискомфорта и остаются в носовых проходах надолго.
«Какое-то время предмет в носу может не вызывать выраженного дискомфорта, особенно если он с гладкими краями. При этом в любом случае происходит травматизация слизистой», — говорит доктор.
Симптомы, на которые нужно обратить внимание:
- нет носового дыхания с одной стороны,
- ребенок жалуется на боль в носу,
- сильные водянистые выделения из ноздри.
«Некоторые предметы, находясь в носовой полости, могут постепенно набухать (сушеная фасоль), перекрывая носовой ход полностью».
Получить квалифицированную помощь в таком случае можно, обратившись к лор-специалисту.
«Скорую», конечно, тоже можно вызвать. Однако извлечение таких предметов — не их профиль, и оказать помощь бригада может только по собственной инициативе и под свою ответственность.
Как помочь ребенку самостоятельно, если нет возможности получить медицинскую помощь? Попросите ребенка закрыть рот и здоровую ноздрю. После этого пусть он сделает резкий выдох.
Если инородное тело засело еще не очень плотно, скорее всего, резкий поток воздуха протолкнет предмет наружу.
Пинцет для использования в домашних условиях доктор не рекомендует. Для этого нужны навыки.
Чего нельзя делать категорически: промывать пострадавшую ноздрю водой (особенно под давлением), вытряхивать инородное тело из ребенка.
Дмитрий Молодой
Здоровье
Врач-педиатр, врач скорой помощи
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