Откуда берется ночное недержание кала
К доктору Элли Кэннон обратился 72-летний мужчина, который время от времени просыпается после непроизвольной дефекации. Тесты на наличие каких-либо проблем с кишечником ничего не показали, его диета также не вызывает подозрений, и он не может понять, чем вызвана эта проблема.
В медицине подобное расстройство, конечно, крайне неприятное, называется недержанием кала, оно возникает намного реже традиционного недержания мочи. Естественно, что данный симптом не является нормальной частью возрастных процессов, и необходимо искать проблемы в поведении вашего кишечника. К примеру, недержание кала может быть одним из начальных симптомов рака кишечника.
В этом случае самые простые обследования на предмет наличия рака могут быть недостаточными. Для его исключения необходимо провести колоноскопию, при которой шланг с камерой на конце заводят через анальное отверстие. Кишечник контролируется множеством мышц и нервов, если где-то происходит разлад, то за ним может последовать то самое недержание. Это встречается при таких расстройствах, как колит или синдром воспалённого кишечника, после родов, в результате повреждений нервов и неврологических болезней вроде рассеянного склероза.
Нередко данный вид недержания появляется как побочный эффект лечения рака посредством облучения, особенно при опухолях простаты или кишечника. Вам необходимо проходить через разного рода тесты для того, чтобы определить, что именно не так с кишечником. При очень жидком стуле также могут время от времени появляться такие проблемы, проверьте его на предмет инфекций. Теоретически вам могут помочь физиотерапия, лекарства и даже хирургические операции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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