Почему коронавирус может ударить по волосам
По мнению известного российского трихолога Ольги Малаховой, коронавирусная инфекция может привести к истончению и выпадению волос. Это связано с патологическими последствиями, которые коронавирус провоцирует в организме.
В беседе с порталом "Москва 24" Ольга Малахова рассказала, что одним из характерных признаков коронавируса является повышенное тромбообразование. А чем больше в сосудах образуется тромбов, тем чаще возникают проблемы с кровообращением. И это негативно влияет, в том числе, и на волосы, которые вместе с кровью получают питательные вещества.
При ограниченном поступлении питательных веществ к корням волос те становятся более сухими и тонкими. Их ломкость и склонность к выпадению увеличивается. Поэтому проблемы с волосяным покровом весьма характерны для пациентов, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией, особенно во время постковидного синдрома.
Впрочем, если процесс выпадения волос не прекращается в течение более двух месяцев после установки диагноза, то нелишним будет посетить специалиста-трихолога. В его силах проведение процедуры под названием трихоскопия, которая покажет причины возникшей патологии. Далее разумно сдать анализы крови, на основании которых и будет предложено та или иная терапия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ольга Малахова
Здоровье
Врач-дерматовенеролог, трихолог
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