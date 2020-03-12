Два сценария выпадения волос и как их предотвратить
Даже полностью здоровый человек после 20 лет может испытать проблемы с волосами. К их выпадению может привести андрогенетическая алопеция. Так врачи называют предел в отрастании волос, заложенный в генетике определенного человека. Например, многие девушки жалуются на то, что не могут отрастить длинные волосы. Причина может заключаться в андрогенетической алопеции.
Например, при достижении 20 сантиметров в длину волос обламывается и выпадает, хотя "нормальной" для обламывания длиной является 30-35 сантиметров.
Существует и еще один фактор - диффузное телогеновое выпадение волос. Оно провоцируется серьезным стрессом, например, гормональными изменениями, хирургическим вмешательством или родами. Проявляется недуг спустя несколько месяцев после испытанного стресса и наблюдается около одного года. Если стресс был одноразовым и больше не повторялся, то организм сам восстанавливается со временем и волосы отрастают.
Чтобы обезопасить себя от выпадения волос необходимо правильно питаться. Пища должна содержать много белка и железа. Это главные вещества, необходимые для поддержания здоровья волос. Также нельзя забывать о коже головы. Волосы нужно расчесывать регулярно, чтобы массажировать кожу и улучшать кровообращение.
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