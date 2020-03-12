Два сценария выпадения волос и как их предотвратить

Например, при достижении 20 сантиметров в длину волос обламывается и выпадает, хотя "нормальной" для обламывания длиной является 30-35 сантиметров.Существует и еще один фактор - диффузное телогеновое выпадение волос. Оно провоцируется серьезным стрессом, например, гормональными изменениями, хирургическим вмешательством или родами. Проявляется недуг спустя несколько месяцев после испытанного стресса и наблюдается около одного года. Если стресс был одноразовым и больше не повторялся, то организм сам восстанавливается со временем и волосы отрастают.Чтобы обезопасить себя от выпадения волос необходимо правильно питаться. Пища должна содержать много белка и железа. Это главные вещества, необходимые для поддержания здоровья волос. Также нельзя забывать о коже головы. Волосы нужно расчесывать регулярно, чтобы массажировать кожу и улучшать кровообращение.