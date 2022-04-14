Как коронавирус может ударить по глазам
COVID-19 может вызвать осложнения в любой части тела, включая и зрение. Вот несколько расстройств, связанных с воздействием этого патогена.
Конъюнктивит
Считается одним из наиболее распространенных глазных симптомов коронавируса. Конъюнктивит может быть признаком более серьезной формлй коронавирусной инфекции. Эксперты также говорят, что иногда испытывающие этот симптом люди не имеют других признаков болезни, таких как лихорадка, усталость или респираторные заболевания.
Сухость глаз
Хотя эксперты расходятся во мнениях относительно этого симптома, нельзя исключать возможность связи между сухостью глаз и ковидом. У 10% инфицированных коронавирусом наблюдалась сухость в глазах. Она может объясняться связью между COVID-19 и ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2). По словам экспертов, ACE2, с которым коронавирус связывается при заражении, также обнаружен в клетках конъюнктивы, мембраны, покрывающей глаз, и внутренней части века.
Чувствительность к свету
Исследование также обнаружило некоторые другие симптомы, которые могут быть распространены у людей, инфицированных коронавирусом, в том числе зуд в глазах и повышенную чувствительность к свету. Фотофобия буквально означает «боязнь света», но в реальности человек становится очень чувствителен именно к яркому свету, что заставляет его чувствовать себя некомфортно. Это также может вызвать боль в глазах.
Боль в глазах
Согласно исследованию, боль в глазах является одним из наиболее значительных глазных симптомов у людей, инфицированных коронавирусной инфекцией. Боль в глазах — это неприятное ощущение в одном или обоих глазах или вокруг них. Человеку как будто насыпают в глаза песок.
Эндофтальмит
Может быть одним из редких симптомов коронавируса. У нескольких пациентов развилось воспаление роговицы, которое затем вызвало инфекцию тканей или жидкостей внутри глазного яблока, называемую эндофтальмитом. Однако это необычный признак заболевания. Некоторые из распространенных симптомов эндофтальмита включают покраснения, боль, отеки век, выделения из глаз и нарушения зрения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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