Чем чреват отказ от статинов
К британскому доктору Мартину Скарру обратилась 70-летняя женщина, которая 25 лет подряд принимала статины. Теперь по совету врача она отказалась от таблеток из-за аномального уровня печёночных ферментов в крови, однако у неё семейная история атеросклероза.
Я понимаю ваши опасения. В своём письме вы объяснили, что оба ваших родителя скончались еще до 60 лет от болезней сердца, и это безрадостная генетика представляет значительный риск в деле сердечно-сосудистых заболеваний. Очень полезно для людей с такой семейной историей принимать статины. Эти лекарства уменьшают уровень липопротеинов низкой плотности или "плохого" холестерина, а это снижает и опасность сердечно-сосудистых заболеваний приблизительно на 20-30%.
А вот семейная история этих болезней серьезно увеличивает риск подобных заболеваний наряду с курением, повышенным уровнем холестерина, гипертонией и сидячим образом жизни. У статинов значительно меньшее количество побочных эффектов, чем у других препаратов для снижения холестерина, но аномальная работа печени у небольшого процента принимающих их пациентов всё-таки случается - от 0,5% до 3%. Обычно это отмечается в первые три месяца после начала приёма статинов и выявляется на рутинных анализах крови. Любопытно, что исследование показывали, как даже пациенты в контрольных группах на плацебо сталкивались с аналогичным повышением печеночных ферментов. Именно поэтому врачи иногда позволяют этому показателю увеличиться в три раза против нормы прежде чем снимать больного с лекарств.
Однако меня сильно удивило в вашем случае то, что этот уровень был обнаружен так поздно после начала приёма статинов - аж через четверть века. Возможно, причина у скачка ферментов какая-то другая, поэтому будет разумным временно приостановить прием статинов на три-шесть месяцев и посмотреть, повлияет ли это на показатели печёночных ферментов. Столь небольшой период без статинов существенно не увеличивает риск болезней сердца. Кроме того, есть вероятность попробовать некоторые другие лекарства, включая ингибиторы PCSK9. Они тоже уменьшают уровень "плохого" холестерина. Обычно их вводят ежемесячно посредством инъекций, и типичных побочных эффектов статинов они не имеют. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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