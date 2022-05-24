Каждая третья женщина не высыпается
Почти треть женщин из США не чувствует себя отдохнувшим и после сна. Среди мужчин таких только 20%, как показало исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Женщины на 50% чаще сообщают об ощущении усталости после утреннего пробуждения после сна, по сравнению с мужчинами. Учёные из США обнаружили, что каждая третья представительница прекрасного пола не ощущает себя полностью отдохнувшей после пробуждения. У мужчин таковых только 20%. Наиболее частыми причинами этого среди женщин являются менструация, беспокойства по поводу воспитания детей и даже громко храпящий и ворочающийся рядом партнёр, который мешает высыпаться.
Среднестатистическому человеку рекомендуется получать не менее 7 часов сна каждую ночь. Однако треть всех американцев в эту норму не укладываются, так как спят меньше. В ходе социологического исследования были опрошены 2 000 человек, половина женщин и половина мужчин. 32% женщин крайне редко или никогда не просыпаются хорошо отдохнувшими. Среди мужчин таковых только 21%.
Для сравнения, 29% женщин всё-таки просыпаются отдохнувшими, а вот среди представителей сильного пола таковых 42%. И всё-таки основной версией неудач с женским отдыхом во время сна, по мнению большинства ученых, является менструальный цикл. В него вовлечен гормон прогестерон, уровень которого падает перед приходом месячных. А это влияет на качество сна и настроение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Здоровье
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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