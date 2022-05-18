Женщины скрывают от мужчин вступление в менопаузу
Половина женщин скрывает от мужчин тот факт, что они вступили в менопаузу. 43% признались, что ощущают себя полностью одинокими после климакса.
Каждая вторая представительница прекрасного пола, столкнувшаяся с климаксом, держит этот факт в секрете от своего партнера. Социологический опрос более 2 000 женщин из Великобритании также показал, что 20% из них не сообщают об этом вообще никому, а 43% чувствуют себя совершенно одинокими из-за наступления менопаузы. Лишь приблизительно 20% всё-таки делятся этой новостью с какими-нибудь родственницами, а 77% даже не говорят об этом матерям.
Большинство опрошенных женщин не открывались по поводу наступления менопаузы друзьям, более 60% - не консультировались с медиками. Некоторые говорили, что эта тема всё ещё является условно запретной для большинства людей. 39% молодых женщин с трепетом относятся к возможности через некоторое время столкнуться с менопаузой. Это весьма печальные итоги социологического исследования.
Но и у менопаузы есть позитивные сторона. Почти половина опрошенных ценит те плюсы, которые им приносят менопауза вроде прекращения месячных и ПМС, а также отсутствия необходимости в дальнейшем пользоваться женскими гигиеническими продуктами. Ещё около 40% получают наслаждение от занятий сексом, когда им уже не нужно беспокоиться о контрацепции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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