Врачи назвали опасные заболевания, которые проявляются ухудшением зрения
Опасные заболевания, включая рак и болезнь Альцгеймера, могут иметь такой внешний симптом, как неожиданно ухудшившееся зрение.
Врачи назвали несколько опасных заболевания, которые проявляются ухудшением зрения. По словам окулиста Роберта Леймана, представляющего Американскую оптометрическую ассоциацию,
«плохое зрение может быть одним из признаков опухоли мозга».
Лейман подчеркнул, что глаза имеют прямую связь с мозгом, и негативные изменения в их состоянии всегда побуждают подозревать неврологические нарушения. В частности, опухоли, рак мозга могут делать зрение «затуманенным».
Еще одно опасное, разрушающее организм, – рассеянный склероз – тоже может проявляться ухудшением зрения. В его случае зрительный нерв подвергается воспалению, невриту – это ведет к тому, что зрение теряет четкость.
Другие возможные симптомы неврологических патологий, которые могут затрагивать зрение и требуют обследования.
- Двоение в глазах.
- Снижение остроты зрения.
- Ухудшение качества периферического зрения.
- Потеря способности следить взглядом за предметом.
- Невозможность быстро переводить взгляд с одного объекта на другой.
- Размытое зрение вблизи.
- Повышенная чувствительность к свету.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за повышенным аппетитом.
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