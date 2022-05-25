Врачи назвали опасные заболевания, которые проявляются ухудшением зрения

«плохое зрение может быть одним из признаков опухоли мозга».

Двоение в глазах.

Снижение остроты зрения.

Ухудшение качества периферического зрения.

Потеря способности следить взглядом за предметом.

Невозможность быстро переводить взгляд с одного объекта на другой.

Размытое зрение вблизи.

Повышенная чувствительность к свету.