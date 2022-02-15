Признаки рака: проблемы со зрением, которые могут вызываться опухолями

Нечеткость зрения.

Двоение в глазах.

Аномальные движения глаз.

Чувствительность к свету.

Потеря зрения.

– Вы можете обнаружить, что ваше зрение ухудшается, а очки не помогают. Или ваше видение приходит и уходит. Вы можете потерять способность видеть краем глаза, из-за чего начнется сталкиваться с предметами слева или справа. Если опухоль растет медленно, то симптомы могут развиваться постепенно в течение нескольких месяцев или даже лет. Если быстро – то в течение нескольких дней или недель.