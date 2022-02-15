Признаки рака: проблемы со зрением, которые могут вызываться опухолями
Рак может иметь ряд признаков, и некоторые из них проявляются как проблемы со зрением.
Качество зрения, например, может измениться из-за возникшей опухоли головного мозга. Хотя, согласно данным Онкологического центра Моффитта, проблемы со зрением часто возникают из-за состояний, не связанных с новообразованиями мозга, в некоторых случаях они действительно указывают на такие опухоли. По словам медиков, зрительные нарушения могут возникать, когда опухоль оказывает давление на определенную область мозга (зрительный нерв) или когда давление внутри черепа вызывает отек задней части глаза.
В частности, могут появиться следующие изменения.
- Нечеткость зрения.
- Двоение в глазах.
- Аномальные движения глаз.
- Чувствительность к свету.
- Потеря зрения.
В свою очередь, представители организации Cancer Research UK дополняют симптоматику проблем со зрением, спровоцированных опухолями мозга.
– Вы можете обнаружить, что ваше зрение ухудшается, а очки не помогают. Или ваше видение приходит и уходит. Вы можете потерять способность видеть краем глаза, из-за чего начнется сталкиваться с предметами слева или справа. Если опухоль растет медленно, то симптомы могут развиваться постепенно в течение нескольких месяцев или даже лет. Если быстро – то в течение нескольких дней или недель.
Рак глаза. Данное заболевание также влияет на зрение. Национальная служба здравоохранения NHS констатирует, что глазные опухоли способствуют возникновению теней, вспышек света или волнистых линий в поле зрения, а также помутнению зрения, появлению темного пятна в глазе, частичной или полной потере зрения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неожиданные повседневные привычки доводят людей до раковых заболеваний.
Онкологический центр Моффитта или Онкологический центр и научно-исследовательский институт Х. Ли Моффита (Moffitt Cancer Center)
Здоровье
некоммерческий исследовательский центр по лечению и лечению рака в США
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