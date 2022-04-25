Некоторые изменения со зрением названы врачами среди признаков опухоли мозга

«В результате роста опухоли происходит повышенное давление на зрительный нерв и отек диска зрительного нерва. Все это способствует ухудшению зрения», - объяснили врачи появление некоторых изменений со зрением.

Затуманенное зрение.

Помутнение картинки в глазах.

Потеря четкости, размытость зрения.

Сокращение поля зрения, ухудшающее способность ориентироваться в пространстве.

«Иногда больные жалуются, что им стало трудно смотреть телевизор или читать, они чаще сталкиваются с кем-то, натыкаться на предметы», - дополнили врачи.

Повторяющиеся головные боли.

Постоянная тошнота.

Сонливость.

Потеря концентрации.

Нарушение слуха.

Ухудшение памяти.

Ухудшение способности распознавать предметы, лица.