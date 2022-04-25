Некоторые изменения со зрением названы врачами среди признаков опухоли мозга
Опухоли мозга могут проявляться симптомами в виде некоторых изменений со зрением, об этом напомнили врачи из британской организации The Brain Tumour Charity.
Медики назвали ряд признаков опухоли мозга, среди которых они выделили возможные при данной патологии проблемы со зрением.
«В результате роста опухоли происходит повышенное давление на зрительный нерв и отек диска зрительного нерва. Все это способствует ухудшению зрения», - объяснили врачи появление некоторых изменений со зрением.
Специалисты уточнили, какие именно нарушения могут возникать у людей, поражаемых опухолью мозга.
- Затуманенное зрение.
- Помутнение картинки в глазах.
- Потеря четкости, размытость зрения.
- Сокращение поля зрения, ухудшающее способность ориентироваться в пространстве.
«Иногда больные жалуются, что им стало трудно смотреть телевизор или читать, они чаще сталкиваются с кем-то, натыкаться на предметы», - дополнили врачи.
Другие признаки опухоли мозга.По словам врачей, на появление тех или иных симптомов может влиять то, в каком конкретно участке мозга растет опухоль. Возможны, в частности, следующие признаки.
- Повторяющиеся головные боли.
- Постоянная тошнота.
- Сонливость.
- Потеря концентрации.
- Нарушение слуха.
- Ухудшение памяти.
- Ухудшение способности распознавать предметы, лица.
The Brain Tumour Charity
Здоровье
организация, занимающаяся финансированием исследований, повышением осведомленности об опухолях мозга,
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