Повышенный аппетит: врач объяснил, что это может означать
По словам врача-терапевта, эндокринолога Алексея Жито, повышенный аппетит у человека может возникать из-за нестабильного уровня сахара в крови – его стремительного повышения и резкого снижения.
Врач объяснил в интервью, что может означать изменение аппетита, который неожиданно для человека становится повышенным. Алексей Жито перечислил следующие возможные причины.
- Нарушение гормонального баланса.
- Излишек быстрых углеводов в ежедневном районе.
- Недостаток влаги.
- Метаболический стресс.
Что касается углеводов, Жито уточнил:
«Неуемный аппетит может развиться как следствие избыточного потребления быстрых углеводов – не только сладостей, но и таких продуктов как рис, макароны или другие мучные блюда, которые резко повышают уровень сахара в крови».
По словам врача, повышение сахара побуждает организм активнее производить гормон инсулин, выделяемый поджелудочной железой. Этот гормон обеспечивает проводимость сахара в клетки, которые перерабатывают его в энергию. Когда под действием инсулина сахар быстро распределяется по клеткам, его общий уровень снижается, и мозг реагирует на это, активизируя сигналы аппетита – так организм снова получает еду, а вместе с ней сахар.
В некоторых случаях повышенный аппетит возникает как симптом диабета – это далеко не безобидное изменение, и при наличии других недомоганий с ним нужно обязательно обращаться к врачу.
Также Жито добавил, что иногда обострение аппетита возникает простоя потому, что человек пьет слишком мало воды, и организм пытается получить необходимую влагу из пищи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменения в потоотделении могут быть знаком серьезных болезней.
Алексей Жито
Здоровье
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук
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