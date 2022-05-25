Повышенный аппетит: врач объяснил, что это может означать

Нарушение гормонального баланса.

Излишек быстрых углеводов в ежедневном районе.

Недостаток влаги.

Метаболический стресс.

«Неуемный аппетит может развиться как следствие избыточного потребления быстрых углеводов – не только сладостей, но и таких продуктов как рис, макароны или другие мучные блюда, которые резко повышают уровень сахара в крови».