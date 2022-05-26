Миллениалы любят животных сильнее родных
Люди из поколения миллениалов обожают домашних животных больше чем братьев и сестёр, партнёров и даже матерей. К такому удивительному выводу пришли социологи из США.
Миллениалами называют поколение людей, которые родились в период с 1985 по 2003 годы, то есть на стыке веков и тысячелетий. Социологов интересует это поколение с самых разных точек зрения. И вот теперь ученые изучили 1 000 владельцев домашних животных, родившихся в этот период, и обнаружили, что 57% из них в возрасте от 27 до 42 лет любят своих мохнатых друзей больше, чем братьев и сестёр. А целых 50% признались, что испытывают к животным большую привязанность, чем к матерям.
Неприятная новость для подруг, а также бойфрендов. Люди из поколения миллениалов обожают животных сильнее, чем своих романтических партнёров. По крайней мере, 30% участников опроса признались в этом. Предыдущие исследования показывали, что миллениалы реже приобретают собственные дома и детей, по сравнению с представителями предыдущего поколения. Вполне возможно, что домашние животные имеют к этому какое-то отношение.
Также это поколение с большей охотой заводит кошек и собак, чем детей и гораздо сильнее волнуется, если у их любимцев наблюдаются какие-то серьёзные болезни, чем даже у самых близких родственников. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий