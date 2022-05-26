Почему спортзалы могут распространять коронавирус
Спортзалы являются «горячими точками» заражения коронавирусной инфекцией. И небольшое по масштабу исследование из Германии показало, почему это происходит.
Ещё с самого начала пандемии COVID-19 ученые хорошо установили, что вирус обычно распространяется по воздуху за счёт мельчайших аэрозольных частиц, которые выдыхают заражённые люди. И чем более интенсивно человек дышит, тем больше этих частиц он выбрасывает в воздух. А при интенсивных физических нагрузках глубина этого дыхания и его частота становятся намного более значительными. Но насколько именно?
Учёные из Германии установили в ходе исследования с участием 16 человек, что физические нагрузки увеличивают количество выбрасываемых вокруг человека аэрозольных частиц в 132 раза за минуту, по сравнению с теми людьми, которые находятся в состоянии покоя. Участники исследования занимались на стационарных велотренажёрах, они вдыхали чистый воздух через силиконовую маску для лица и делали выдохи в пластиковый пакет, что уничтожало источник заражения. Исследование проводилось учеными из Университета Бундесвера в Мюнхене. Количество выдыхаемых аэрозольных частиц определялось как в состоянии покоя, так и во время занятий.
Установлено, что добровольцы выдыхали в состоянии покоя, в среднем, 580 частиц в минуту, а при интенсивных занятиях на велотренажере – 76 200. Люди с хорошо развитыми спортивными показателями выдыхали лишь на 85% больше аэрозольных частиц, чем тем, кто регулярно не тренировался. Эта информация должна использоваться на случай будущих вспышек коронавируса и других подобных инфекций, чтобы усилить меры профилактики. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бундесвера в Мюнхене
Здоровье
Университет бундесвера в Мюнхене, основанный в 1973 г., предлагает офицерам и кандидатам в офицеры научное образование
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