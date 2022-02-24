Дети выделяют меньше вирусных частиц
Исследование показало, что дети в возрасте от 8 до 10 лет выделяют приблизительно четверть аэрозольных вирусных частиц от взрослой нормы в воздух, когда дышат, говорят или поют. Это может объяснить некоторые особенности распространения COVID-19.
Учёные из Технологического университета Вирджинии провели исследование с участием 15 детей в возрасте от 8 до 10 лет. Их особо интересовало, в каком количестве они выделяют в воздух аэрозольные частицы, потенциально способные содержать коронавирус, сравнив эти показатели с теми, что наблюдаются у взрослых. К экспериментам также привлекли 15 взрослых. Оценивалось число этих частиц, выделяемых с течением времени, а также их объём за один раз.
При этом авторы исследования подчеркивают, что не совсем понятно, почему количество или объем частиц так важны для оценки передачи вируса. Но эксперты считают, что при более значительном объеме обеспечивается и больше вирусная нагрузка. А от этого показателя зависит и тяжесть протекаемого заболевания.
Учёные обнаружили, что, в целом, дети выделяют меньше частиц по количеству и по объёму, чем взрослые. Однако не обнаружено существенной разницы в объёме частицы, которые выделяются при крике. Учёные выяснили, что дети также, в целом, разговаривают менее громко, чем взрослые, и это может частично объяснить разницу в количестве и объеме выделяемых аэрозольных частиц. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Политехнический университет Виргинии и университет штата
Медицина
публичный исследовательский университет в Блэксбурге, штат Виргиния, США
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