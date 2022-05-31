Кофе защищает нас от смерти
Употребления от двух до четырех чашек кофе ежедневно сокращает риск смерти по любой причине на треть. Причём это происходит, даже если мы кладём туда сахар.
Учёные из Южного медицинского университета в китайском городе Гуанчжоу пришли к радостному для многих миллионов любителей кофе выводу. Люди, которые каждый день потребляют от двух до четырех чашек популярного напитка, реже сталкиваются с преждевременной смертью, даже если кладут в кофе сахар. Свои наблюдения китайцы проводили на 170 000 здоровых жителях Великобритании старше 50 лет. Они следили за людьми, которые употребляли подслащенный и несладкий кофе, либо вообще не пили этот напиток, в течение 7 лет.
Было установлено, что употребление от двух до четырех чашек кофе в день без сахара на 29% сокращает риск преждевременной смерти по любым причинам, если сравнивать с людьми, которые кофе не пили. А употребление кофе с сахаром уменьшало этот риск ещё более заметно - на 31%. При этом авторы исследования подчеркивают, что в кофе мы должны добавлять не более одной чайной ложки сахара.
А это намного меньше, чем можно встретить в некоторых популярных напитках, которые предлагаются в сетевых кафе и ресторанах. К сожалению, употребление большего количества сахара может привести к целому ряду серьезных проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет и болезни сердца. Это ещё одно исследование, связавшее кофе с целым рядом преимуществ для здоровья, включая продолжительность жизни, а также сокращение риска депрессии или диабета. Химические вещества в кофе, как полагают эксперты, уменьшают воспалительные процессы, повышают метаболизм и укрепляют чувствительность к инсулину. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Южный медицинский университет в Гуанчжоу
Здоровье
ранее был известен как первый военно-медицинский университет. Вуз расположен вблизи одной из главных достопримечательностей Гуанчжоу — горы Байюнь
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