Высокий холестерин: отек в трех областях может сигнализировать о сужении артерий на 60%

«ЗПА характеризуется обструкцией артериального русла, отличного от коронарных артерий, и у подавляющего большинства пациентов вызывается атеросклерозом. Наиболее распространенной локализацией является нижняя конечность, где окклюзионная болезнь приводит к нарушению перфузии», - говори кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

«Венозная или сосудистая недостаточность может вызвать периферические отеки на лодыжках и ступнях; это происходит, когда в венах возникают проблемы с транспортировкой достаточного количества крови обратно к сердцу. Таким образом, жидкость собирается в ногах и вытесняется из кровеносных сосудов в окружающие ткани (лодыжки и ступни)», - добавляет врач-кардиолог.