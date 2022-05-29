Высокий холестерин: отек в трех областях может сигнализировать о сужении артерий на 60%
Липопротеины низкой плотности являются ключевым фактором сужения и уплотнения артерий, наблюдаемых при заболевании периферических артерий (ЗПА). Поскольку кровеносные сосуды частично закупориваются, конечности испытывают недостаток кислорода, в котором они нуждаются. Это может вызвать широкий спектр симптомов, включая отек в трех областях тела.
«ЗПА характеризуется обструкцией артериального русла, отличного от коронарных артерий, и у подавляющего большинства пациентов вызывается атеросклерозом. Наиболее распространенной локализацией является нижняя конечность, где окклюзионная болезнь приводит к нарушению перфузии», - говори кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Действительно, ЗПА является основной причиной отека в нижних отделах тела. Этот тип отека с медицинской точки зрения называется периферическим отеком, который возникает, когда мелкие кровеносные сосуды просачиваются в близлежащие ткани.
Хотя это ключевой симптом сердечно-сосудистых заболеваний, он также может указывать на дисфункцию лимфатических узлов, почек, печени или сердечной мышцы.
Поскольку дополнительная жидкость просачивается в ткани ног, ступней и лодыжек, это вызывает отек во всех трех областях.
«Венозная или сосудистая недостаточность может вызвать периферические отеки на лодыжках и ступнях; это происходит, когда в венах возникают проблемы с транспортировкой достаточного количества крови обратно к сердцу. Таким образом, жидкость собирается в ногах и вытесняется из кровеносных сосудов в окружающие ткани (лодыжки и ступни)», - добавляет врач-кардиолог.
Явными признаками отека являются чувство полноты или тяжести в ногах или руках, увеличение размеров живота, отек или отечность ткани непосредственно под кожей или кожа, которая оставляет вмятину после нажатия в течение нескольких секунд. .
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