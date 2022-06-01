Чем лекарства от эпилепсии опасны для беременных
Будущие мамы, которые принимают распространённые лекарства для борьбы с эпилептическими приступами, в 4 раза чаще впоследствии рожают детей с аутизмом или с проблемами при обучении. Такой вывод сделали учёные из норвежского Университета Бергена.
Приём лекарств от эпилепсии во время беременности существенно увеличивает риск развития у будущего ребёнка проблем с поведением вроде аутизма или трудностей в обучении. Исследования с участием 4,5 млн детей показало, что частота случаев расстройств аутистического спектра была в два раза выше среди детей, чьи мамы принимали препараты топирамат или вальпроат. В целом, распространённость аутизма и проблем с обучением у детей, которые не находились на лекарствах от эпилепсии, составляла, соответственно, 1,5% и 0,8%.
Но вот среди малышей, чьи мамы принимали топирамат во время беременности, эти коэффициенты составляли 4,3% и 3,1%. При приёме вальпроата вероятность развития аутистического расстройства у детей составляла 2,7%, а трудностей с обучением - 2,4%. При этом не очень ясно, какое именно количество будущих мам в Великобритании или США получают эти лекарства, но их выписка производится довольно активно, поскольку они часто рекомендуются врачами в качестве надёжных средств предотвращения эпилептических приступов.
Зато известно, что около 2 500 британских и 25 000 американских женщин с эпилепсией рожают каждый год. Многие врачи настоятельно рекомендуют в период беременности отказаться по возможности от любых лекарств из-за их роли в развитии родовых дефектов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бергена
Здоровье
второй по времени основания университет Норвегии, созданный в 1946 году. Большинство зданий университета расположены в центре Бергена
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