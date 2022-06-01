Комаров привлекает одежда определённых цветов
Новое исследование показало, что некоторые москиты могут чаще стремятся к людям, носящим одежду определённых цветов. К такому выводу пришли учёные из Вашингтонского университета.
Цвет одежды, которую вы носите в тёплое время года, влияет на вероятность быть покусанным москитами. Исследователи установили, что эти кровососущие насекомые реагируют на раскраску нашей одежды. Причина того, почему комар выбирает того или иного человека для атаки, может заключаться в запахе, поскольку комары летят в ответ на наше дыхание. Уже с определенной дистанции они чувствуют углекислый газ в атмосфере, но учёные хотели выяснить, что заставляет их выбирать каких-то определенных людей.
Было установлено, что как только комар улавливает дуновение углекислого газа, он начинает ориентироваться в поисках своей жертвы по цвету. Применение 3D-отслеживающей системы наряду с другими современными технологиями позволило детально исследовать кусачее поведение комаров. Выяснилось, что они чаще жалят людей, носящих красные, жёлтые или чёрные разновидности одежды. А вот зелёную, пурпурную, синюю и белую одежду комары по какой-то причине игнорируют. При этом сама человеческая кожа вне зависимости от её цвета и пигментации является мощным красным сигналом для глаз комара.
В этой связи учёные полагают, что правильно подобранная одежда может быть одним из способов защиты от комариных укусов. Правда, по этому поводу проводилось лишь небольшое количество исследований, и эту концепцию ещё необходимо прочно подтвердить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Вашингтонский университет в Сент-Луисе
Здоровье
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури
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