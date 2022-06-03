Экспериментальная терапия уменьшила опухоль поджелудочной железы
71-летняя женщина добилась уменьшения агрессивной опухоли поджелудочной железы на 50% всего через месяц после того, как она прошла через экспериментальную терапию. Причём о её существовании она узнала в интернете.
Жительница Флориды Кэти Уалкс обратилась к своим лечащему врачу для получения экспериментальной терапии рака поджелудочной железы, в ходе которой происходит генетическое редактирование иммунных клеток. И эта методика помогла уменьшить её опухоль на 50% всего за месяц. До этого пациентка прошла через 8 курсов химиотерапии и хирургическую операцию. Агрессивную опухоль поджелудочной железы у неё обнаружили в 2018 году, она относилась к редкому типу, который поддаётся лечению. Обычно пациенты с этой болезни умирают в течение года после установки диагноза.
Но несмотря на проведённую операцию и курсы химиотерапии опухоль продолжала распространяться и через год метастазировала в лёгкие. В отчаянной попытке победить рак Кэти начала искать информацию в интернете о новых методах лечения. Довольно скоро она прочла результаты исследования в престижном научном онлайн-журнале, которые касались методики, применённой к 50-летней женщине с раком кишечника. Она смогла полностью избавиться от этой болезни.
Кэти немедленно связалась с врачами из Онкологического института в штате Орегон, и тесты показали, что ее опухоль имеет ту же самую генетическую мутацию. После этого женщина и начала лечения, через месяц после старта которого опухоль уменьшилась наполовину, а еще через 6 месяцев представляла только 28% от своего изначального размера. Да, рак полностью не исцелен, но он больше не растёт с момента начала лечения. А срок прошёл немалый, если учесть, что опухоли поджелудочной железы 93% своих жертв убивают в течение 5 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Онкологический институт в штате Орегон
Здоровье
Расположенный в Провиденсе крупный онкологический лебечный и научный центр
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