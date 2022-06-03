Запах в подмышках: когда нужно обращаться к врачу?

«Гипергидроз в основном является генетическим. В некоторых случаях лекарства или гормональные изменения тоже могут вызывать гипергидроз, особенно когда мы становимся старше», - заметил Гольдин.

На самом деле пот обычно ничем не пахнет, но когда он расщепляется бактериями на коже, то может возникать неприятный запах – об этом напомнил в интервью порталу «Медикфорум» врач-дерматолог Григорий Гольдин. По словам медика, на коже имеются два разных типа потовых желез: эккриновые и апокринные. Эккриновые железы располагаются почти по всему телу и обычно выделяют прозрачную жидкость без запаха, которая быстро испаряется с поверхности кожи. Апокриновые железы расположены в областях тела, содержащих большое количество волосяных фолликулов, например, в паху, подмышках. Эти железы по существу входят в волосяной фолликул, а затем выделяют пот из тела. Считается, что именно данные железы выделяют пот, который затем смешивается с бактериями на фолликулах и приобретает «аромат». В конечном итоге запах пота, источаемого телом конкретного человека, зависит от различных типов бактерий, обитающих на его коже, а также от пищи и напитков, которые он употребляет.В некоторых случаях нервы и потовые железы тела испытывают чрезмерную стимуляцию, тогда производство пота усиливается. Данное состояние известно как гипергидроз.Почему же вдруг подмышки начинают пахнут хуже, чем обычно?Врач-дерматолог поясняет: изменение запаха в подмышках, внезапное усиление его неприятных нот обычно происходит по следующим причинам.Менять запах пота могут, например, овощи семейства крестоцветных (капустные), относящиеся к сернистым продуктам.Стрессовые гормоны стимулируют деятельность апокринных желез, и это может поспособствовать тому, что запах пота станет концентрированным.Медицинские состояния тоже могут вызывать потливость и усиление запах пота. Генетическое заболевание, называемое триметиламинурией, делает организм неспособным расщеплять соединения, содержащиеся в рыбе, сое, крестоцветных овощах, что приводит к рыбному запаху тела.Почечная недостаточность, заболевания печени, диабет также способны менять телесные запахи.Если запах тела или пота внезапно изменился, хотя человек не испытывает стресс и не изменил свое питание. Это может говорить о гормональной перестройке или о невыявленном заболевании.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему кишечник начинает чаще опорожняться