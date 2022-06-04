Рост является фактором риска ряда проблем со здоровьем — какой у вас рост?

«Существует каталог клинических состояний, связанных с генетически предсказуемым ростом. Другими словами, это условия, при которых высота может быть фактором риска или защитным фактором, независимо от других условий окружающей среды, которые также могут повлиять на рост и здоровье».

что результаты последних исследований являютсяХотя высокий рост защищал людей от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ишемическая болезнь сердца, было обнаружено, чтоБыло обнаружено, что. Это особенно верно в отношении периферической невропатии — повреждения нервов за пределами головного и спинного мозга, особенно в конечностях, — и нарушений кровообращения, затрагивающих вены.Ранее Медикфорум писал о камней в желчном пузыре.