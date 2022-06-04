Рост является фактором риска ряда проблем со здоровьем — какой у вас рост?
Рост человека может увеличить его шансы страдать от нескольких распространенных заболеваний во взрослом возрасте. Это включало связь между ростом и повышенным риском периферической невропатии и нарушений кровообращения.
Невролог Александра Алехина сказала специально для МедикФорум, что результаты последних исследований являются «значительным вкладом в понимание того, как рост связан с клиническими состояниями с эпидемиологической точки зрения».
«Существует каталог клинических состояний, связанных с генетически предсказуемым ростом. Другими словами, это условия, при которых высота может быть фактором риска или защитным фактором, независимо от других условий окружающей среды, которые также могут повлиять на рост и здоровье».
Хотя высокий рост защищал людей от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ишемическая болезнь сердца, было обнаружено, что фибрилляция предсердий (нерегулярный сердечный ритм) была выше у более высоких участников.
Было обнаружено, что более высокие пациенты подвержены большему риску большинства несердечно-сосудистых заболеваний. Это особенно верно в отношении периферической невропатии — повреждения нервов за пределами головного и спинного мозга, особенно в конечностях, — и нарушений кровообращения, затрагивающих вены.
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