У каких людей появляются камни в желчном пузыре: врач называет причины и симптомы

«Главные условия для их формирования – это изменение химического состава желчи и снижение сократительной активности желчности пузыря», - заметила Успенская.

Люди с ожирением.

Страдающие от инсулинорезистентности.

Диабетики.

Люди, практикующие голодание.

Употребляющие много жирной, углеводной пищи и мало клетчатки.

Люди с «ленивым», вялым кишечником, кишечными заболеваниями.

«Это интенсивная боль, которая локализуется в правом подреберье и может отдавать в различные области груди или живота», - рассказал врач, как проявляется данное состояние.