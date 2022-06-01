У каких людей появляются камни в желчном пузыре: врач называет причины и симптомы
По словам врача-гастроэнтеролога Марии Успенской, на появление желчных камней могут повлиять наследственность, избыток холестерина, нездоровая кишечная микрофлора, проблемы с чувствительностью к инсулину.
Врач назвала в интервью два ключевых фактора появления камней в желчном пузыре.
«Главные условия для их формирования – это изменение химического состава желчи и снижение сократительной активности желчности пузыря», - заметила Успенская.
Подобные нарушения в производстве желчи возникают под влиянием разных условий. В частности, объяснила специалист, когда желчь перенасыщается холестерином, это снижает моторику желчного пузыря, из-за чего повышается концентрация вещества, способствующего кристаллизации и образованию холестериновых камней.
При проблемах с печенью, в пожилом возрасте нередко возникают пигментные камни.
Называя другие возможные причины, Успенская уточнила, какие люди особенно склонны к появлению камней в желчном пузыре. Например, в их числе – те, кто рискует из-за наследственности. Если у кровных или близких родственников встречается желчнокаменная болезнь, риск ее заполучить сразу резко возрастает.
Также к появлению камней в желчном пузыре статистически чаще предрасположены женщины. Отдельным фактором риска является состояние беременности, использование гормональных средств.
Кто еще рискует заполучить камни в желчном пузыре:
- Люди с ожирением.
- Страдающие от инсулинорезистентности.
- Диабетики.
- Люди, практикующие голодание.
- Употребляющие много жирной, углеводной пищи и мало клетчатки.
- Люди с «ленивым», вялым кишечником, кишечными заболеваниями.
Самым неприятным симптомом проблемы являются желчные колики, свидетельствующие об обострении, воспалении.
«Это интенсивная боль, которая локализуется в правом подреберье и может отдавать в различные области груди или живота», - рассказал врач, как проявляется данное состояние.
Успенская предупредила, что желчная колика – это, как правило, сигнал того, что необходима холецистэктомия (процедура удаления желчного пузыря).
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Мария Успенская
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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