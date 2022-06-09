Как избавиться от перхоти — трихолог назвал 3 дешевых и эффективных способа
То, как вы моете, расчесываете и ухаживаете за волосами, может повлиять на состояние вашей кожи головы, но что именно вы можете сделать, чтобы контролировать перхоть? Трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум назвал лучшие домашние средства, которые можно попробовать дома.
Сделайте фруктовую маску для волос
Спелые зеленые авокадо богаты антиоксидантами, которые обеспечивают столь необходимое питание для раздраженной и сухой кожи головы.
"Этот ароматный фрукт можно отделить от кожуры и смешать с двумя бананами, чтобы создать кондиционирующую маску для волос. Просто смешайте ингредиенты, пока они не станут густыми и липкими, и нанесите на кожу головы. Оставьте фруктовую маску не менее чем на 30 минут, прежде чем смыть ее холодной водой", - советует Спиридонов.
Масло чайного дерева
Этот ингредиент со свежим запахом идеально подходит для борьбы с перхотью, заживляя кожу головы и успокаивая раздражение.
"Смешайте три капли ароматного масла с одной столовой ложкой чистого оливкового масла. Используйте увлажняющую жидкость для массажа кожи головы. После вымойте волосы увлажняющим шампунем, чтобы удалить все следы масла с корней, иначе у вас могут остаться жирные пряди".
Яблочный уксус
Яблочный уксус является естественным противовоспалительным средством и содержит пробиотики.
Все, что вам нужно для этого ополаскивающего раствора, — это полстакана яблочного уксуса и полстакана воды. Перелейте жидкость в пустую бутылку и нанесите немного на кожу головы.
"Хорошо помассируйте жидкость и оставьте на 15 минут, чтобы она начала действовать. Смойте холодной водой и регулярно повторяйте в течение нескольких дней, чтобы воспользоваться преимуществами очищения кожи головы от перхоти".
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