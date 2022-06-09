Как избавиться от перхоти — трихолог назвал 3 дешевых и эффективных способа





Сделайте фруктовую маску для волос

"Этот ароматный фрукт можно отделить от кожуры и смешать с двумя бананами, чтобы создать кондиционирующую маску для волос. Просто смешайте ингредиенты, пока они не станут густыми и липкими, и нанесите на кожу головы. Оставьте фруктовую маску не менее чем на 30 минут, прежде чем смыть ее холодной водой", - советует Спиридонов.

Масло чайного дерева

"Смешайте три капли ароматного масла с одной столовой ложкой чистого оливкового масла. Используйте увлажняющую жидкость для массажа кожи головы. После вымойте волосы увлажняющим шампунем, чтобы удалить все следы масла с корней, иначе у вас могут остаться жирные пряди".

Яблочный уксус

"Хорошо помассируйте жидкость и оставьте на 15 минут, чтобы она начала действовать. Смойте холодной водой и регулярно повторяйте в течение нескольких дней, чтобы воспользоваться преимуществами очищения кожи головы от перхоти".