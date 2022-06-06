Самая опасная группа крови — «вы в группе повышенного риска болезней сердца»

"Хотя люди не могут изменить свою группу крови, наши результаты могут помочь врачам лучше понять, кто подвергается риску развития сердечных заболеваний. Полезно знать свою группу крови так же, как вы должны знать показатели своего холестерина или артериального давления. Если вы знаете, что подвергаетесь более высокому риску, вы можете снизить риск, приняв более здоровый образ жизни, например, правильно питаясь, занимаясь спортом и не куря", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

Люди с группой крови A (вторая группа), B (третья группа) или AB (четвертая группа) имеют более высокий риск ишемической болезни сердца, чем люди с группой крови O (первая группа). Что касается людей с самым высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, группа крови AB имеет тенденцию к быть самым рискованным.Данные были получены в результате двух длительных исследований, в которых приняли участие 89 550 взрослых в течение 20 лет.У людей с группой крови B (третья группа) риск увеличился на 11 процентов; те, у кого кровь группы А (вторая группа), имели пятипроцентный риск.Ранее Медикфорум писал о том, как повысить либидо.