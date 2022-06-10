Эксперты советуют пить каждый день
Один бокал вина по вечерам ежедневно для здоровья безопасней, чем употреблении большого количества алкоголя в субботу и полная трезвость на протяжении целой недели. К такому выводу пришли учёные из Техасского университета в Остине.
Когда дело касается употребления вина, лучше растянуть бутылку на всю неделю, чем опустошить её в течении одного вечера. Исследование с участием 1 000 американцев старше 30 лет, за которыми наблюдали в течение 9 лет, показало, что употребление одного бокала ежедневно по вечерам гораздо полезней для здоровья, чем выпивание 7 бокалов за один раз. При первом режиме люди гораздо реже сталкиваются с алкогольной зависимостью и злоупотреблениями спиртными напитками.
По словам авторов исследования, далеко не все дозы алкоголя равны. Известно, что в целом ряде стран существуют предельно допустимые порции алкоголя, которые человек может употреблять в течение недели, но гораздо правильнее выпивать каждый день по чуть-чуть, чем в один день недели получать сразу всё.
К примеру, в Великобритании не рекомендуется употреблять больше 14 порций алкоголя в неделю, что составляет 6 кружек пива или 10 небольших бокалов вина К сожалению, многие люди воспринимают это общее количество, как разрешённое на 7 дней, а не распределённое равными частями за этот срок. Из-за этого некоторые могут не употреблять спиртное 6 дней, а на седьмой выпить сразу всё. Исследование показало, что это гораздо более вредный подход. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса в Остине
Здоровье
государственный исследовательский университет в Остине, штат Техас, основанный в 1883 году. Техасский университет был включен в Ассоциацию американских университетов в 1929 году.
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