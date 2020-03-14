Нельзя пить утром и в большом количестве. Как правильно употреблять зеленый чай?
Зеленый чай известен как невероятно полезный для здоровья напиток, но люди часто не знают, что употреблять его в большом количестве нельзя. Так же, как и пить его по утрам.
Как сообщает MedikForum.ru, зеленый чай обладает многими полезными свойствами: активизирует сжигание жира, уничтожает неприятный запах изо рта, защищает от сердечных заболеваний, замедляет процессы старения, ускоряет обмен веществ. Но эксперты, выступившие с рекомендациями в журнале Times Now, предупреждают: употреблять его нужно правильно.
Сколько раз пить в день? Не следует употреблять зеленый чай свыше трех раз в день – в нем содержатся биокативные вещества, способные в большом количестве повредить печень.
Почему нельзя пить по утрам? Начинать день специалисты советуют со стакана теплой воды. Если пить вместо этого зеленый чай, кофеин напитка может отрицательно повлиять на баланс желудка.
В какое время употреблять? В идеале – за 30-40 минут до или после еды.
Когда не следует пить? Сразу после приема пищи, поскольку это замедляет процесс усвоения питательных веществ (так действуют кофеин и танины чая).Также не нужно пить зеленый чай перед сном, он может ненужным образом бодрить. Не рекомендуется напиток и сразу после приема лекарств.
Как правильно заваривать? Не добавляйте заварку в крутой кипяток, это повышает кислотность. Воду для заваривания нужно выключать, едва она начинает закипать. Поместив в нее чай, дайте напитку остыть в течение двух-трех минут. В него можно добавить лимон или имбирь, подслащивать чай нельзя.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему медики советуют ежедневно выпивать 1-2 чашки ромашкового чая.
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