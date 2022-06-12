Эксперт рассказал, как нормализовать давление и избавиться от гипертонии
Доктор Владимир Эни-Олорунда поделился профессиональными рекомендациями, которые помогут нормализовать давление и избавиться от гипертонии.
Гипертония сегодня достаточно распространенная проблема среди людей разного возраста. Она серьезно ухудшает качество жизни и способствует появлению целого ряда сопутствующих заболеваний и осложнений, в том числе инфаркта и инсульта.
«Худейте! Даже если вы снизите вес всего на 4-6 кг, этого будет достаточно, чтобы кровяное давление пришло в норму без приема лекарственных препаратов», — говорит эксперт.
Двигайтесь! Сидячий образ жизни примерно на 30-50% повышает риск высокого давления. Регулярные физические упражнения на 10 единиц снижают верхнее и нижнее давление.
Меньше солите пищу! Мы потребляем соли в 2,5 раза больше, чем нам положено. Избыток мы получаем из продуктов, готовых к употреблению: это колбасы, копчености, сыры, хлеб.
Компенсируйте дефициты калия и магния! Это наши верные помощники и друзья нашего организма. Они благотворно влияют на кровяное давление. Калия много в мелком печеном картофеле, капусте, бананах, кукурузе. Магния — в орехах, бобах и морепродуктах.
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Врач мануальной, физио- и рефлексо-терапии, массажист
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