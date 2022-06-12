Эксперт рассказал, как нормализовать давление и избавиться от гипертонии

«Худейте! Даже если вы снизите вес всего на 4-6 кг, этого будет достаточно, чтобы кровяное давление пришло в норму без приема лекарственных препаратов», — говорит эксперт.

Гипертония сегодня достаточно распространенная проблема среди людей разного возраста. Она серьезно ухудшает качество жизни и способствует появлению целого ряда сопутствующих заболеваний и осложнений, в том числе инфаркта и инсульта.Двигайтесь! Сидячий образ жизни примерно на 30-50% повышает риск высокого давления. Регулярные физические упражнения на 10 единиц снижают верхнее и нижнее давление.Меньше солите пищу! Мы потребляем соли в 2,5 раза больше, чем нам положено. Избыток мы получаем из продуктов, готовых к употреблению: это колбасы, копчености, сыры, хлеб.Компенсируйте дефициты калия и магния! Это наши верные помощники и друзья нашего организма. Они благотворно влияют на кровяное давление. Калия много в мелком печеном картофеле, капусте, бананах, кукурузе. Магния — в орехах, бобах и морепродуктах.