Болезни кожи и лишний вес: диетолог объяснила взаимосвязь

«Наличие избыточного количества жировой ткани влияет на организм в целом, в том числе на состояние кожи: нарушается питание кожи, изменяется структура коллагена, увеличивается длительность заживления ран, формируется усиленная работа сальных и потовых желез», — говорит специалист.

«Рвутся сосуды, коллагеновые и эластические волокна, в коже возникает „провал“. Стрии проще предупредить, чем лечить. Лечение хирургическое или косметологический пилинг».

Избыточный вес — это не только эстетическая проблема. Лишние килограммы, а это, как правило, жировая ткань, оказывают влияние на многие процессы в нашем организме и на работу других органов.Очень часто люди, страдающие ожирением разной степени, сталкиваются с черным акантозом. Он проявляется в виде темных пятен на задней части шеи, а также на локтях, в области паха, иногда на лице.Это связано с инсулинорезистентностью. Именно высокий инсулин в крови становится причиной потемнения кожи. Радует, что это не навсегда. При решении проблемы инсулинорезистентности и приведения в норму питания, кожа может возвращаться в свое нормальное состояние.Стрии (растяжки) знакомы почти всем людям, имеющим лишний вес. Они расположены чаще на животе, бедрах, ягодицах. К их образованию приводит слишком стремительный рост массы тела — кожа просто не успевает, растягивается и образуются разрывы.Из-за лишнего веса колоссальную нагрузку испытывают наши вены, особенно в ногах. В результате часто развивается отек, могут рваться поверхностные капилляры. Так проявляется варикозное расширение вен, которое может трансформироваться в язвы.Решить многие из этих проблем поможет здоровое сбалансированное питание и физическая активность.