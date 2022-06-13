Болезни кожи и лишний вес: диетолог объяснила взаимосвязь

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Диетолог Екатерина Ященко рассказала, как лишний вес влияет на состояние нашей кожи и появление каких заболеваний может спровоцировать. 

Избыточный вес — это не только эстетическая проблема. Лишние килограммы, а это, как правило, жировая ткань, оказывают влияние на многие процессы в нашем организме и на работу других органов. 

«Наличие избыточного количества жировой ткани влияет на организм в целом, в том числе на состояние кожи: нарушается питание кожи, изменяется структура коллагена, увеличивается длительность заживления ран, формируется усиленная работа сальных и потовых желез», — говорит специалист. 

Очень часто люди, страдающие ожирением разной степени, сталкиваются с черным акантозом. Он проявляется в  виде темных пятен на задней части шеи, а также на локтях, в области паха, иногда на лице. 

Это связано с инсулинорезистентностью. Именно высокий инсулин в крови становится причиной потемнения кожи. Радует, что это не навсегда. При решении проблемы инсулинорезистентности и приведения в норму питания, кожа может возвращаться в свое нормальное состояние. 

Стрии (растяжки) знакомы почти всем людям, имеющим лишний вес. Они расположены чаще на животе, бедрах, ягодицах. К их образованию приводит слишком стремительный рост массы тела — кожа просто не успевает, растягивается и образуются разрывы. 

«Рвутся сосуды, коллагеновые и эластические волокна, в коже возникает „провал“. Стрии проще предупредить, чем лечить. Лечение хирургическое или косметологический пилинг». 

Из-за лишнего веса колоссальную нагрузку испытывают наши вены, особенно в ногах. В результате часто развивается отек, могут рваться поверхностные капилляры. Так проявляется варикозное расширение вен, которое может трансформироваться в язвы. 

Решить многие из этих проблем поможет здоровое сбалансированное питание и физическая активность.
Екатерина Ященко
Екатерина Ященко
Здоровье
Диетолог
Теги : Екатерина Ященко, кожа и лишний вес, проблемы с кожей

Комментарии

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    13-06-2022 13:14  
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    13-06-2022 13:15  