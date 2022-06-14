Как правильно выбрать продукты при сахарном диабете?

«В первую очередь нужно исключить мясные полуфабрикаты: котлеты, пельмени, манты, курицу в панировке. Если делаете котлеты сами, положите туда серый хлеб, кабачок или капусту, а не белый хлеб или муку высшего сорта. Эти продукты повышают уровень сахара крови», — говорит эксперт.

Людям, страдающим от сахарного диабета, порой очень сложно определиться и выбрать из имеющегося на полках многообразия действительно полезные для себя продукты.Колбасы вредны содержанием большого объема примесей, это не только сахар и соль для улучшения вкуса, но и консерванты.То же самое касается покупной соленой рыбы, она также часто содержит много сахара, а это скачки уровня глюкозы.Не покупайте каши быстрого приготовления. Такие продукты отличаются высоким гликемическим индексом. После такой еды неизбежны скачки сахара и инсулина.Десерты, приготовленные на основе фруктозы, вредны не меньше, чем на основе сахара. Хоть на них и пишут «ПП», фруктоза тоже повышает сахар в крови и создает нагрузку на печень. Среди сахарозаменителей наиболее безопасен для диабетиков эритритол.Создается впечатление, что нельзя ничего. Это не так. Отдавайте предпочтение чистому белку (рыба, птица, мясо, яйца, в натуральном виде). Можно грибы.В овощном ряду выбираем низкоуглеводные продукты: огурцы, помидоры, кабачок, баклажан, зелень, капуста.Крупы — их можно и нужно, но лучше выбирать серые (гречка, перловка, овсянка, бурый рис, киноа, булгур). Стараемся при приготовлении их недоваривать.Фрукты и ягоды тоже можно, однако те, которые имеют не высокий гликемический индекс. В них немного фруктозы, а вот полезной клетчатки вдоволь. Плюс натуральные витамины и микроэлементы. Но в меру. Два средних фрукта или чашка ягод в день — норма.