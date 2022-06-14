Синдром дырявого кишечника: как залатать дыры?

«Синдром дырявого кишечника — состояние, при котором повреждается выстилка тонкого кишечника и образуются отверстия, через которые в кровоток проникают бактерии, частицы непереваренной пищи, токсины и грибы», — объясняет эксперт.

Неужели в кишечнике могут быть дыры? Несмотря на то, что название синдрома, возможно, несколько преувеличено, потенциально опасные отверстия в ЖКТ действительно бывают.Пытаясь дать отпор непрошенным гостям, организм включает свой защитный механизм. Так в кишечнике появляются воспалительные процессы, меняется микрофлора. Все это чревато нарушениями работы ЖКТ.Какие симптомы могут свидетельствовать о симптоме дырявого кишечника? Это болезненные ощущения сразу после приема пищи, нарушения стула, вздутие живота, молочница, склонность к депрессивным состояниям.Увы, волшебной таблетки от этой болезни нет. Поможет только комплексный подход. Немаловажное значение имеет эмоциональное состояние, постарайтесь минимизировать фактор стресса.Что касается питания, откажитесь от глютена, лактозы и спиртного. Они только усугубят проблему. Также желательно убрать из рациона сахар, мучное, кофе, фаст-фуд, жареную пищу.Физическая активность нужна, но мягкая (пилатес, йога, плавание), от агрессивных тренировок лучше пока отказаться.⠀Натуропатические помощники: L-глютаминовая кислота, мумие, омега 3-6-7-9, облепиховое масло, экстракты ромашки и тысячелистника.