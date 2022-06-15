Диетолог рассказала, что отеки — это признак грязной лимфы

«Все это зависит от того, насколько правильно работает наша лимфатическая система. Если вы наблюдали у себя выше перечисленные симптомы, значит имеют место какие-то нарушения лимфоотока», — говорит эксперт.

Замечаете за собой периодически возникающую отечность тела, особенно конечностей и лица? Просыпаетесь каждое утро с синдромом хронической усталости и вам ничего не хочется, присутствует интоксикация в организме и вы физические ощущаете, что нужно почиститься.Как правильно работать с лимфой и привести ее в порядок? Лимфа — это канализация нашего организма, которая собирает и выводит наружу все токсины и продукты распада.Залог здоровой лимфы — физическая активность. Лимфатические сосуды, в отличие от кровеносных, не имеют своего «двигателя-компрессора» в виде сердца. Соответственно, приводить лимфу в движение, чтобы она не застаивалась, мы должны сами.Для этого необходимо делать лимфодренажный массаж либо специальную гимнастику (отлично помогают прыжки на месте с утра, прыжки на скакалке).Массаж ног делаем исключительно снизу вверх — именно в таком направлении движется лимфа. Массаж верхних конечностей — по направлению от кистей к грудной клетке.Помимо физической активности, обязательно пьем достаточно жидкости — 30 мл воды на каждый килограмм веса. Вода поможет очистить лимфу и разбавить концентрацию токсинов внутри вашего организма.