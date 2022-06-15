Диетолог рассказала, что отеки — это признак грязной лимфы
Диетолог-гастронтеролог Яна Прудникова рассказала, что частая отечность является одним из признаков грязной лимфатической системы.
Замечаете за собой периодически возникающую отечность тела, особенно конечностей и лица? Просыпаетесь каждое утро с синдромом хронической усталости и вам ничего не хочется, присутствует интоксикация в организме и вы физические ощущаете, что нужно почиститься.
«Все это зависит от того, насколько правильно работает наша лимфатическая система. Если вы наблюдали у себя выше перечисленные симптомы, значит имеют место какие-то нарушения лимфоотока», — говорит эксперт.
Как правильно работать с лимфой и привести ее в порядок? Лимфа — это канализация нашего организма, которая собирает и выводит наружу все токсины и продукты распада.
Залог здоровой лимфы — физическая активность. Лимфатические сосуды, в отличие от кровеносных, не имеют своего «двигателя-компрессора» в виде сердца. Соответственно, приводить лимфу в движение, чтобы она не застаивалась, мы должны сами.
Для этого необходимо делать лимфодренажный массаж либо специальную гимнастику (отлично помогают прыжки на месте с утра, прыжки на скакалке).
Массаж ног делаем исключительно снизу вверх — именно в таком направлении движется лимфа. Массаж верхних конечностей — по направлению от кистей к грудной клетке.
Помимо физической активности, обязательно пьем достаточно жидкости — 30 мл воды на каждый килограмм веса. Вода поможет очистить лимфу и разбавить концентрацию токсинов внутри вашего организма.
Яна Прудникова
Здоровье
Диетолог-гастроэнтеролог
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