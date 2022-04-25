Эндокринолог рассказал, как разогнать лимфу и чем опасен ее застой

«Признаками загрязненной лимфы также являются эндометриоз, полипы, миомы, простатит, дисбиоз кишечника; псориаз, нейродермит; постоянные ангины и бронхиты; слабость, низкое давление, и синдром хронической усталости», — говорит доктор.

Лимфатическая система — это канализация нашего организма, которая выводит наружу все грязное, отработанное и вредное. Соответственно, когда канализация забита, весь мусор остается внутри.И появляются симптомы: потливость ног, сопровождающаяся неприятным запахом; акне на лице; грибок на ногах; болезни суставов; молочница и так далее.Какую опасность несет застой лимфы? Представьте себе болото внутри вашего организма. Ответ очевиден. Лимфа вместе со всеми токсинами начинает копиться в межтканевом пространстве, отравляя все вокруг.Как разогнать лимфу? На помощь придет ежедневный контрастный душ. Не помешает и баня хотя бы раз в неделю. Эффективный метод — умеренные физические нагрузки. В зал идти не обязательно, приседания и отжимания можно выполнять дома.Отличный инструмент для разгона лимфы — общий массаж всего тела. Лимфодренажный эффект потрясающий! Желательно делать его раз в неделю. Массаж также поможет снять мышечное напряжение и убрать зажимы.