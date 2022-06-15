Пробиотики, иммунитет и здоровый кишечник

«Травмы, кровопотери, ожоги, душевные переживания — все отражается на здоровье кишечника. Цепочка выглядит так: стресс меняет баланс гормонов, происходит массовая гибель микрофлоры, начинается системное воспаление. А это уже не шутки, это серьезная болезнь, которую надо лечить», — говорит эксперт.

Сила иммунной системы на 80% зависит от состояния нашего желудочно-кишечного тракта. Если там не порядок, о хорошем самочувствии можно забыть.Как можно улучшить состояние кишечника? Благотворно на его микрофлору влияют кисло-молочные продукты. Хотя это не целебная пилюля, в качестве поддерживающих средств принимать их можно. Но не уповать только на кефир. Пробиотики в кисломолочке есть, но в малых количествах.Если принимаете антибиотики, обязательно поддержите микрофлору, которая точно пострадает от лекарственных препаратов.После лечения антибиотиками всегда принимайте пробиотики. Но выбирайте их тщательно. Искусственно подселенные в кишечник микроорганизмы через несколько дней его покинут, но патогенную микрофлору все равно будут сдерживать.Лучшие пробиотики — это бифидобактерии. Не смешивайте их с лактобактериями. Первые страдают гораздо больше. Лактобактерии со временем восстановятся сами.Также нужно принимать пребиотики. По сути, это корм для здоровой микрофлоры кишечника. Не обязательно пить таблетки. Отличными пребиотиками являются квашенная капуста и моченые яблоки.