Сахарный диабет: почему его нельзя игнорировать и обязательно нужно лечить?

«При этом заболевании в крови находится много глюкозы, которая разрушает всё вокруг», — говорит эксперт.

В данном случае речь пойдет о приобретенном диабете второго типа, а также о его последствиях.Повреждаются сосуды, артерии, в том числе сердца и мозга. Сосуды истончаются и становятся хрупкими. Все это чревато инсультами и инфарктами.Из-за нарушения работы глазных сосудов ухудшается зрение. Неизбежно возникают нарушения в работе почек, как результат, появляются отеки. Начинаются проблемы с давлением.Страдает нервная система, передача нервных импульсов замедляется, в результате становится трудно выполнять даже простые действия.Когда все перечисленные факторы совпадают, организм буквально начинает разрушаться. Возможно даже появление гангрен с последующей ампутацией конечности.Если на первоначальном этапе решить проблему приобретенного сахарногодиабета можно с помощью коррекции питания и образа жизни, приемом витаминов, то в запущенных случаях без медикаментозного лечения уже не обойтись.Доктор отмечает, что повернуть болезнь вспять можно на любом этапе и прекратить ее прогрессирование. Важно желание пациента и строгая дисциплина в выполнении рекомендаций, которые пропишет лечащий врач.