Меланома: 7 симптомов этого рака, которые не видны на коже
Меланома представляет собой рак кожи, который обычно хорошо заметен снаружи в виде странной родинки, пятна или другого поражения, однако ее симптомы могут быть также некожными.
Шишки под кожей. Существует несколько симптомов меланомы, которые бывают не видны на коже. Например, уплотнения под кожей, особенно в таких областях, как пах, подмышки или шея. Появляясь, они могут быть признаком того, что рак кожи распространился на лимфатические узлы, при этом на теле могут отсутствовать характерные родинки или пятна. Такое происходит в редких случаях меланомы, объяснил дерматохирург Григорий Гольдин.
Боль в животе. Наряду с лимфатическими узлами меланома может распространиться на печень. Если это произойдет, может ощущаться боль в верхнем правом сегменте живота.
Проблемы с дыханием. После того, как меланома дала метастазы, она также может распространиться на легкие – в таких обстоятельствах возникнут одышка или постоянный кашель.
Суставная боль. Наряду с лимфатическими узлами, легкими и печенью, кости являются одним из мест распространения меланомы, даже в отсутствие кожных симптомов. В этом случае пострадавший человек может испытывать симптомы артрита, такие как боль в суставах (например, коленей или бедер).
Нечеткое зрение. Будучи раком кожи, меланома начинается в меланоцитах – клетках, продуцирующих пигмент, которые в основном находятся в кожном покрове. Но меланоциты также обнаруживаются в глазах и других частях тела, поэтому в редких случаях первичный рак возникает в одном из этих мест.
Если меланома развилась в мелатонцитах, находящихся в глазах, то ее первоначальными признаками могут быть размытое или ослабленное зрение, пигменты либо обесцвечивание радужной оболочки.
Проблемы с кишечником. Кишечник, как и глаза, содержит меланоциты, поэтому в нем тоже может быть скрытая, не видная на коже меланома. Когда она возникает именно там, возможны диарея, запор, спазмы или боли.
Головные боли. Их возникновение при меланоме объясняется тем, что мозг тоже содержит клетки меланоциты. Таким образом, у человека с этим раком кожи может не наблюдаться опасных родинок или других поражений кожи – вместо этого он будет испытывать, головные боли, судороги или когнитивные проблемы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, указывающих на камни в почках.
Григорий Гольдин
Здоровье
врач-дерматокосметолог, дерматохирург
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