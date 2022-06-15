7 признаков того, что у вас могут быть камни в почках
Появление камней в почках часто бывает связано с рационом, в котором много соли и мало воды, причем мужчины бывают склонны к этому нарушению гораздо чаще женщин.
Камни в почках – это небольшие твердые минеральные отложения, которые могут появиться практически у любого человека (мужчины, правда, более склонны к их образованию). Об основных симптомах, указывающих на наличие камней в почках, порталу MedikForum.ru рассказал врач, хирург Евгений Ширяев.
Боль в спине, животе или боку. Этот симптом возникает, когда мочеточник (трубка, по которой моча проходит из почки в мочевой пузырь) блокируется камнем. В таком случае может ощущаться сильная боль вокруг почек, также боль может иррадиировать в нижнюю часть живота или бедра. Если боль становится настолько сильной, что вы не можете усидеть на месте или найти удобное положение, попросите кого-нибудь доставить вас к врачу.
Жжение при мочеиспускании. Данный признак говорит о том, что камень вот-вот выйдет из мочеточника и попадет в мочевой пузырь. В то же время вызывать жжение при мочеиспускании могут ИМП (инфекции мочевыводящих путей) и другие инфекции, поэтому следует поговорить с врачом, чтобы выяснить причину проблемы.
Кровь в моче. Слизистая оболочка почек и мочевого пузыря чувствительна, и если камень царапает ткань или раздражает ее, кровь может просочиться в мочу.
Выделение мочи маленькими порциями. Если вы чувствуете, что нужно то и дело мочиться, но за раз выделяется только небольшое количество мочи, возможно, камень в почках проходит через мочеточник. Когда это происходит, камень раздражает мочевой пузырь, вызывая ложное чувство, что нужно много и часто мочиться.
Тошнота. Данный признак может говорить, что мочеточник частично или полностью заблокирован камнем из почки. К пищеварительному тракту и почкам ведут общие нервы поэтому закупорка почечным камнем может вызывать тошноту как при отравлении.
Дурно пахнущая моча. Камни в почках являются побочным продуктом накопления химических веществ в моче, они могут придавать ей особенно неприятный запах.
Лихорадка. Как таковое состояние лихорадки с ознобом не является признаком камней в почках, но если оно возникает наряду с другими возможными симптомами камней в почках, это требует вызова скорой помощи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают нарушения мочеиспускания и о чем они говорят.
Евгений Ширяев
Здоровье
врач-хирург высшей квалификационной категории
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