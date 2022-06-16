От словосочетания нормальные роды надо отказаться
Акушеров призывают отказаться от словосочетания нормальные или традиционные роды, которое используется в противоположность кесареву сечению. Из-за этого женщины, которые выбирают кесарево, ощущают себя неполноценными.
Королевский колледж акушерства и гинекологии Великобритании призвал отказаться от словосочетаний нормальные, традиционные или естественные роды, поскольку они являются дискриминационными по отношению к женщинам, выбирающим запланированное кесарево сечение. Если они слышат фразу нормальные роды, то выбранный ими способ деторождения на уровне подсознания воспринимается как ненормальный или неправильный. Эксперты колледжа считают, что каждая будущая мама имеет полное право выбрать один из двух видов деторождения - либо вагинальные роды, либо кесарево сечения, и один выбор ни в коем случае не должен быть правильным, а второй неправильным.
Около 20 лет тому назад в обществе появился тренд на запланированные кесаревы сечения, который задавали многие знаменитости, включая Викторию Бекхэм, родившую всех своих четверых детей посредством кесарева сечения. Известно, что это безболезненные роды, а вагинальные могут сопровождаться сильными болевыми ощущениями. Однако в последнее время наметился обратный тренд, и именно вагинальные вновь признаются естественными и натуральными, а женщинам внушают, что во время деторождения они должны страдать. В результате, будущие мамы намеренно отказываются от кесарева сечения даже в том случае, когда это требуется по медицинским показаниям, и только на территории Великобритании фиксируются тысячи смертей женщин и их детей, которые произошли из-за желания будущей мамы испытать «боль настоящих родов».
Однако в некоторых госпиталях на территории Туманного Альбиона всё ещё публикуются объявление о приёме на работу акушеров, "которые преданы идеям естественных родов". И эксперты считают, что подобный сдвиг в общественном сознании крайне негативно влияет на неокрепшие умы молодых женщин, вынашивающих детей. Каждый метод деторождения имеет свои плюсы и минусы, но выбор одного из них не является причиной для критики другого. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании
Здоровье
профессиональная ассоциация, базирующаяся в Лондоне, Великобритания
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